Il concerto di Alessandra Salerno all’Oasi Marevivo per il Festival del Mare e del Gusto

Si è svolta ieri sera nell’incantevole cornice dell’Oasi Marevivo di Bovo Marina/ Eraclea Minoa una tappa del Festival del Mare e del Gusto organizzato dai flag siciliani.

Nella fattispecie la serata di ieri è stata organizzata dal Flag Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata cui è associata la Delegazione Regionale Sicilia di Marevivo Onlus .

Quest’ultima ha avuto il piacere e l’onore di mettere a disposizione del Flag il proprio centro di educazione ambientale che ricade al confine di due territori: quello di Cattolica Eraclea e quello di Montallegro. Un centro che in questo periodo sta facendo conoscere le meraviglie del nostro mare ai tanti bambini che sono venuti in visita e che mette a disposizione mezzi sostenibili per la riscoperta del territorio.

Dopo una degustazione di pietanze a base di prodotti ittici e vini locali, la serata è entrata nel vivo con il concerto di Alessandra Salerno con Fernando Fyaman percussioni, voce e chitarra e Ciccio Leo piano.

La cantante soul swing nota per la sua partecipazione a The Voice of Italy e per i suoi successi oltre i confini italiani ed europei ha incantato tutti con la sua autoharp per poi passare al repertorio del trio che ha ripercorso brani di musica italiana, brasiliana e siciliana.

Grande soddisfazione per gli organizzatori e per tutti i presenti che hanno avuto la possibilità di assistere ad un evento musicale unico in una location suggestiva a contatto con la natura.

Com. Stam./foto

Festival del mare e del gusto

Festival del mare e del gusto