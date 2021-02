Si torna in aula lunedì, 15 febbraio, per l’esame del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019

Il Consiglio comunale di Marsala presieduto da Enzo Sturiano ha lavorato fino a serata inoltrata approvando cinque atti deliberativi fra cui il nuovo regolamento sul Bilancio partecipativo. Via libera anche per una richiesta di realizzazione di impianto di carburanti in contrada Ponte Fiumarella; per due mozioni riguardanti il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Patrik Zaki e per degli interventi urgenti in materia di utilizzo di preparati magistrali a base cannabis; nonché per un ordine del giorno finalizzto ad effettuare una indagine conoscitiva sull’Area Artigianale. A inizio di seduta e’ stato dato spazio alle comunicazioni durante le quali il consigliere Leo Orlando ha dichiarato di passare dal Gruppo “Marsala Città Punica” al Gruppo misto. Si tornera’ in aula già il prossimo 15 febbraio (lunedì) per l’esame del rendiconto di gestione dell’Esercizio Finanziario 2019. A tal riguardo la Regione ha già inviato un Commissario ad Acta che comunque non ha ancora intimato al Consiglio una data entro cui approvare questo strumento tecnico-finanziario. Oltre a lunedì prossimo il Consiglio tornerà in aula anche mercoledì 17 febbraio per continuare a scorrere l’o.d.g. iniziando dall’esame di altri due atti già prelevati al termine della seduta di ieri sera e nello specifico la mozione per dine No alle trivellazioni nel nostro mare e l’atto di indirizzo “Marsala città più sicura”.

Inizio lavori ore 17,15 – presenti 17 consiglieri su 24

Comunicazioni

Il Consigliere Leo Orlando comunica di lasciare il gruppo “Marsala Città punica” e di entrare a far parte come indipendente del Gruppo Misto. Fa presente che voterà gli atti secondo la propria opinione e sempre nell’interesse della comunità marsalese.

Il consigliere Pietro Cavasino, esprime solidarietà a padre Bruno, che ha subito minacce per un suo intervento sulla tematica dell’aborto anche se ha trovato “infelici” alcune sue dichiarazioni. Solleva il problema dei Bambini mai Nati. Preannuncia la presentazione di una proposta deliberativa per abolire nel regolamento cimiteriale l’obbligo di seppellimento del feto anche quando i genitori non lo desiderano.

Il Presidente Enzo Sturiano precisa che occorre avere rispetto delle opinioni degli altri anche quando non si è d’accordo (intervento di Padre Bruno sull’aborto).

Il consigliere Rino Passalacqua critica l’intervento di padre Bruno che a suo dire offende le vittime dell’Olocausto. Il religioso deve chiedere scusa a quanti hanno sofferto e soffrono ancora oggi per quell’orrendo crimine collettivo perpetrato principalmente contro gli ebrei.

Il consigliere Flavio Coppola dà la propria solidarietà a Padre Bruno oggetto di attacchi per avere esposto una sua opinione sull’aborto. Circa il regolamento cimiteriale precisa che è giusto rivederlo alla luce della normativa di legge. Invita l’Assessore Galfano a dare disposizione per chiudere le buche dell’aiuola di piazza Pizzo. Lamenta che la lapide di piazza Piemonte e Lombardo non è stata ancora sistemata e che la palazzina in via Garaffa accanto alla Chiesa del purgatorio non è in armonia con la storicità della zona.

Il consigliere Pino Ferrantelli fa una breve cronistoria della legge sull’aborto. Giudica assurdo paragonare l’Olocausto all’aborto. Ravvisa anche lui che Padre bruno debba chiedere scusa. E’ d’accordo con il consigliere Cavasino per rivedere il regolamento del seppellimento dei feti.

Il consigliere Mario Rodriquez non è d’accordo sulla dichiarazione di Padre Bruno. Anche lui si dichiara contrario all’ imposizione di seppellire il feto.

L’Assessore Arturo Galfano precisa che assieme al collega Milazzo si è dato un aspetto più decoroso a piazza Pizzo e che presto i lavori verranno completati. Sul palazzo di via Garaffa sottolinea che il dirigente dell’epoca ha fatto una valutazione non adeguata al luogo dove insiste l’immobile. Augura buon lavoro al consigliere Leo Orlando.

Il consigliere Ivan Gerardi ringrazia il collega Leo Orlando anche se si rammarica per la sua uscita dal gruppo. Ringrazia la consigliera Genna che ha aderito al gruppo che è vicino all’assessore Galfano.

La consigliera Rosanna Genna reitera la sua stima agli altri componenti del gruppo e all’Assessore Galfano.

Il Presidente Sturiano comunica che si è insediato il Commissario ad acta per l’approvazione del rendiconto di gestione 2019. Precisa anche che non ha intimato nessun termine all’Assise di Palazzo VII Aprile per l’approvazione dell’atto amministrativo. La seduta per l’esame del rendiconto di gestione 2019 è stata fissata per il 15 febbraio p.v.

PUNTO 4 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL BILANCIO PARTECIPATIVO

Il vice Sindaco Paolo Ruggieri illustra l’atto deliberativo. Intervengono nel dibattito i presidenti delle commissioni Bilancio, Piergiorgio Giacalone, e Affari Generali, Piero Cavasino, nonché i consiglieri Flavio Coppola e il Presidente del Consiglio, Enzo Sturiano che fa presente che è stato presentato un maxi emendamento al regolamento che mette in votazione.

Il Maxi emendamento viene approvato con 20 voti favorevoli su 20 consiglieri votanti.

Si passa quindi alla votazione dell’atto testè emendato che viene approvato all’unanimità dai 21 consiglieri presenti in aula.

PUNTO 5 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRUBUZIONE CARBURANTI MISTI (LIQUIDI E GASSOSI) IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO IN CONTRADA PONTE FIUMARELLA

Sulla delibera, che era stata già posta all’attenzione del Consiglio comunale, intervengono i consiglieri Gaspare Di Girolamo, Rino Passalacqua, Mario Rodriquez, Pellegrino Ferrantelli, Eleonora Milazzo, Piero Cavasino, Lele Pugliese, Flavio Coppola nonché il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, l’Assessore Oreste Alagna e l’ingenere Pier Benedetto Mezzapelle, dirigente dell’Ufficio Tecnico. Da più parti, nel corso dell’intervento, emerge la necessità che il comune si doti al più presto di un piano carburanti.

Sospensione lavori per riunione capigruppo ore 20,15

Ripresa lavori ore 21,30 – presenti 14 consiglieri su 24

Votazione atto deliberativo – approvato con 14 voti favorevoli e due astenuti.

Prelievo Punto 9 o.d.g. – approvato all’unanimità dai 15 consiglieri presenti in aula

PUNTO 9 – INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI UTILIZZO DI PREPARAZIONI MAGISTRALI A BASE CANNABIS CON RIMBORSABILITA’ A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SICILIA

Sull’atto deliberativo relaziona il consigliere Flavio Coppola che il provvedimento di cui è primo firmatario è condiviso da diversi altri consiglieri. Il consigliere Ferrantelli dichiara preliminarmente alla votazione di astenersi.

Il provvedimento viene quindi approvato con 14 voti favorevoli e 1 astensione.

Prelievo punto 7 o.d.g – approvato all’unanimità dai 15 consiglieri presenti in aula.

PUNTO 7 – MOZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A PATRICK ZAKI

Il consigliere Nicola Fici dà lettura della mozione con la quale si chiede la concessione della cittadinanza onoraria, come atto simbolico, allo studente egiziano, Patrick George Zaki, ricercatore presso l’università di Bologna, rinchiuso ingiustamente nelle carceri della sua nazione.

La mozione viene approvata all’unanimità dai 15 consiglieri votanti.

Al termine l’Assessore Alagna plaude l’iniziativa del consigliere Fici e dell’intero Consiglio e precisa che anche l’A.C. condivide la proposta di conferire della Cittadinanza onoraria Patrick Zaki. Fa presente che il Sindaco si è già attivato per aderire all’iniziativa portata avanti dall’Università di Bologna finalizzata alla liberazione dello studente.

Prelievo punto 11 o.d.g – approvato all’unanimità dai 15 consiglieri presenti in aula.

PUNTO 11 – O.D.G.: INDAGINE CONOSCITIVA AREA ARTIGIANALE

Il presidente relazione e presenta l’o.d.g.

La delibera viene approvata all’unanimità dai 15 Consiglieri presenti in aula.

Prelievo punti 10 e 15 dell’o.d.g. – approvato all’Unanimità dai 15 consiglieri presenti in aula.

Questi argomenti verranno trattati nella seduta del 17 febbraio p.v.

Chiusura seduta 21,15.

