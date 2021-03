No dell’aula alla discussione dell’atto d’indirizzo sullo scioglimento di “Marsala Schola” si torna in aula lunedì prossimo, 15 marzo

Ieri pomeriggio il Consiglio comunale di Marsala, presieduto da Enzo Sturiano, ha proceduto all’approvazione di tre atti deliberativi. Si tratta di un debito fuori bilancio per un ammontare di poco meno di 300 euro, di un atto d’indirizzo riguardante l’allestimento di seggi elettorali fuori dalle scuole nelle future elezioni e una mozione riguardante il sostegno ai Padri separati in difficoltà economiche. Tutti gli atti sono stati approvati all’unanimità dai consiglieri, di volta in volta, partecipanti alla seduta. Il Consiglio comunale ha invece respinto con 11 voti favorevoli e altrettanti contrari il prelievo dell’atto d’indirizzo sulla proposta di scioglimento dell’Istituzione “Marsala Schola” richiesto dal consigliere Flavio Coppola.

Temporaneamente accantonata la delibera di ripiano del disavanzo di amministrazione in attesa che venga completato l’esame nella Commissione Finanze. Il Consiglio tornerà in aula già giovedì prossimo, 15 marzo, con inizio sempre alle ore 17,00.

Sintesi dei lavori d’aula

Inizio lavori ore 17.45 – presenti 17 consiglieri su 24

Il presidente Enzo Sturiano fa presente che per esigenze tecno-finanziarie occorre prelevare e approvare il punto 21 dell’o.d.g.

Il Presidente della Commissione Finanze, Piergiorgio Giacalone, fa presente che l’atto non è stato ancora completamente esaminato dalla stessa Commissione.

Il presidente ritira la proposta. Aggiorna quindi i lavori a lunedì prossimo, 15 marzo, alle ore 17,00 per la discussione della delibera.

Il consigliere Flavio Coppola propone il prelievo del punto 24.

Il consigliere Vito Milazzo si dichiara contrario perché si è in attesa di chiarimenti in merito. Invita a ritirare la proposta. Chiarisce che il Gruppo di Liberi non è pregiudizialmente contro lo scioglimento di Marsala Schola. Si chiede però chi garantisce i lavoratori dell’Istituzione in caso di scioglimento. Auspica maggiore condivisione delle tematiche fra le forze di maggioranza.

Il consigliere Flavio Coppola precisa che si tratta di un atto d’indirizzo e che è il Consiglio che deve decidere se sciogliere o meno Marsala Schola. Si tratta una proposta formulata da Consiglieri di Maggioranza. Occorre prima di approvare il Bilancio adottare la revisione delle partecipate. Il consiglio deve dare la propria impronta. Si tratta di un’argomentazione di grande importanza.

Il vice Presidente Eleonora Milazzo si dichiara anche lei contraria alla discussione in aula perché occorre un necessario approfondimento. Invita i proponenti a ritirarel’atto d’indirizzo per evitare una votazione contraria. Ricorda che nel 2012 si è votato per il non scioglimento dell’Istituzione poiché vi era incertezza sul futuro del personale.

Il consigliere Ivan Gerardi si dichiara favorevole alla discussione dell’Atto d’indirizzo. Si vuole portare avanti la volontà dello scioglimento di Marsala Schola.

Votazione Prelievo punto 24

Il prelievo viene respinto con 11 voti favorevoli e 11 contrari.

Il consigliere Nicola Fici fa presente che non vi è più una maggioranza in Consiglio comunale e soprattutto che fra di essa non vi è concertazione.

Il Consigliere Michele Accardi dichiara di essere favorevole allo scioglimento dell’Istituzione Marsala Schola.

Il Consigliere Pino Ferrantelli rigetta le parole del consigliere Fici riguardanti uno strappo nella maggioranza. Precisa che si tratta di un atto d’indirizzo che supporta la volontà del Sindaco.

Il Presidente Enzo Sturiano precisa che l’atto verrà discusso quando si tratterà delle partecipate.

Il consigliere Massimo Fernandez precisa che il suo voto contrario deriva dalla decisione presa in una riunione di maggioranza.

La consigliere Rosanna Genna rappresenta che l’Amministrazione deve fare le sue scelte e dare precise indicazioni.

Il Presidente comunica che è sua intenzione nominare una Commissione d’indagine sulle partecipate per poi semplificare il lavoro durante la discussione della delibera propedeutica al Bilancio.

Prelievo punto 14 – Debito Fuori Bilancio

Approvato all’unanimità dei presenti con 17 voti favorevoli.

Relaziona Piergiorgio Giacalone – importo 282,20 euro – parere favorevole della Commissione Finanze.

La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti con 16 voti favorevoli.

Il consigliere Pino Ferrantelli chiede quando si potranno effettuare le interrogazioni all’Amministrazione.

Il consigliere Leo Orlando dà lettura di una sua mozione, presentata il 3 marzo scorso, sulla collocazione dei seggi elettorali in sedi diverse dalle Scuole come accade in altre Città italiane. Fa presente che proprio ieri si è avuta notizia di una iniziativa di tal genere da parte dei vertici del Ministero degli Interni.

I consiglieri Elia Martinico e Pino Ferrantelli si dichiarano favorevoli all’adozione del provvedimento.

Prelievo punto 23

Approvato all’unanimità dei presenti con 16 voti favorevoli.

PUNTO 23 – MOZIONE: SEGGI ELETTORALI FUORI DALLE SCUOLE – PROPOSTA PER LE FUTURE ELEZIONI

Approvato all’unanimità dei presenti con 16 voti favorevoli.

Prelievo punto 15

Approvato all’unanimità dei presenti con 16 voti favorevoli.

PUNTO 15 – ATTO D’INDIRIZZO – SOSTEGNO AI PADRI SEPARATI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA

Relaziona il proponente consigliere Leo Orlando.

Interviene il consigliere Pino Ferrantelli che dichiara di essere favorevole all’approvazione dell’atto. ,

Approvato all’unanimità dei presenti con 16 voti favorevoli.

La seduta viene chiusa e i lavori aggiornati a lunedì 15 marzo – sempre con inizio alle ore 17,00. Com. Stam.