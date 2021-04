Spazio preliminarmente anche alle comunicazioni. Si torna in aula mercoledì prossimo 21 aprile Il Consiglio comunale di Marsala, presieduto da Enzo Sturiano, nella seduta di ieri pomeriggio ha svolto un articolato dibattito sul Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale.

A relazionare sulla proposta di delibera sono stati il Presidente della Commissione Finanze, Piergiorgio Giacalone e il Direttore di ragioneria Filippo Angileri. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Piero Cavasino, presidente della commissione Affari Generali, Rino Passalacqua, Leo Orlando, Gabriele Di Pietra, Nicola Fici, Pino Ferrantelli nonché lo stesso Presidente Sturiano. Al termine, considerato che dovevano ancora essere chiariti alcuni aspetti dell’atto in esame, l’Assemblea di Palazzo VII Aprile ha deciso di rinviare la trattazione a mercoledì prossimo 21 aprile data in cui dovrebbe anche essere posto in discussione pure il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Preliminarmente alla discussione del Regolamento per l’Istituzione e la disciplina del canone Unico Patrimoniale il Consiglio comunale ha dato spazio alle comunicazioni. Nell’ordine sono intervenuti i consiglieri Rino Passalacqua (l’Amministrazione deve porre in essere quanto è opportuno per agevolare la ripresa economica degli operatori commerciali appena potranno riprendere la loro attività), Pino Ferrantelli (Fratelli d’Italia a Marsala è contro il prolungamento della Zona Rossa), Michele Accardi (giudica negativamente la frequenza in presenza degli alunni), Leo Orlando (d’accordo con il collega Rodriquez per la realizzazione di una HUB vaccinale al Complesso San Pietro), Mario Rodriquez (Il Comune deve dare il proprio contributo per incentivare la campagna vaccinale), Massimo Fernandez (A Sappusi una palazzina ha lo scantinato invaso dalle acque fognarie).

Inizio seduta ore 16,55 – presenti 21 Consiglieri su 24

Fine seduta ore 18,55

Com. Stam.