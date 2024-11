D’Alì: “Una buona notizia per lavorare insieme per il rilancio turistico del territorio” Trapani. “La notizia che il consiglio comunale di Marsala ha deciso di non uscire dal Distretto Turistico mi ha riempito di grande gioia”. Lo ha affermato Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale.

“Abbiamo lavorato moltissimo per far conoscere agli operatori turistici, che peraltro ci hanno sempre supportato, e agli amministratori di Marsala il grande lavoro che il Distretto sta facendo e sappiamo quanto sia importante che i Comuni siano uniti e coesi. Siamo a disposizione – ha continuato – per definire insieme le strategie future tenendo conto che Marsala è una città cardine anche in relazione al numero dei posti letto e alle tante attrattive. Spero che una loro rappresentanza possa presto tornare nel cda per definire insieme le strategie turistiche per il territorio.

Il Distretto Turistico, inoltre, in questi mesi ha lavorato al fianco dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale che sta portando avanti un grande progetto di ampliamento e di rilancio del porto di Trapani. “Dobbiamo cogliere l’opportunità del richiamo delle navi da crociera per incrementare anche questo segmento – ha affermato la presidente D’Alì – e siamo al fianco del sindaco Salvatore Sutera e del Comune di Gibellina che ha ottenuto il grandissimo risultato di capitale dell’Arte contemporanea 2026. In questo straordinario impegno su più fronti – ha concluso – è più mai importante fare squadra per ottenere traguardi di crescita sempre più rilevanti.”

