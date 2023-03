Il Consiglio comunale di Marsala nella seduta di ieri pomeriggio ha ascoltato l’assessore al turismo Salvatore Agate

Si tornerà in aula nei giorni 28 e 30 marzo prossimi per il regolamento sulle agevolazioni tributarie

La seduta di ieri pomeriggio del Consiglio comunale di Marsala è stata dedicata principalmente all’audizione dell’Assessore Salvatore Agate, titolare della delega al Turismo dell’Amministrazione Grillo.

Preliminarmente all’audizione dell’Amministratore marsalese vi sono stati alcune comunicazioni da parte dei Consiglieri. Michele Accardi ha parlato dell’assenza di un bagno chimico nel parco Giochi del lungomare Colonnello Maltese e della chiusura di quello di piazzetta mercato. Rosanna Genna ha puntato l’attenzione sulla mancanza di dossi taglia velocità sulla via Mazara e ha lamentato la presenza di buche in diverse strade della città che, peraltro, sono pericolosissime. Pino Carnese – da parte sua – ha ufficializzato il ritorno nel gruppo dell’MPA dichiarando, altresì che la città è poco pulita e che dai tombini, in diverse parti della città, emana brutto odore. Ha affermato anche che le sue interrogazioni non hanno avuto risposte. Pino Ferrantelli ha sollevato l’attenzione sul trasporto, da e per l’ex ospedale San Biagio, dei disabili affetti da Alzaimer. Giudica gli orari (andata ore 7,30 – ritorno 11,30) inadeguati e chiede che vengano cambiati con l’andata alle ore 8,30 e il ritorno alle ore 13,00. Massimo Fernandez, infine ha fatto presente che le strisce pedonali in via Trapani, soprattutto quelle davanti le scuole, sono ormai diventate “invisibili”.

Su queste comunicazioni è quindi intervenuto l’Assessore Giacomo Tumbarello evidenziando che per quanto riguarda le tematiche strisce pedonali, circolazione veicolare e dossi se ne occuperà il Comando della Polizia Municipale. Ha sottolineato, però, che le prossime strisce non verranno più realizzate con vernice ma bensì con delle piastrelle. Per quel che attiene invece a bagni chimici e orari trasporto disabili si stanno adottando dei provvedimenti.

Ampia e dettagliata è stata, quindi, la relazione sull’attuale situazione turistica a Marsala da parte dell’Assessore Salvatore Agate alla quale hanno fatto seguito diversi interventi, alcuni dei quali critici. Ad intervenire sono stati i consiglieri Rino Passalacqua, Vito Milazzo, Leo Orlando, Rosanna Genna, Pino Ferrantelli, Flavio Coppola, Valter Alagna e Gabriele Di Pietra.

Prima del termine dei lavori la consigliera Rosanna Genna ha chiesto e ottenuto il prelievo di un suo o.d.g. per l’istituzione di un tavolo tecnico sulla sicurezza in città. La delibera, dopo la presentazione della stessa consigliera, è stata esitata favorevolmente all’unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli su tredici votanti.

Com. Stam.