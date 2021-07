Sabato pomeriggio, presso il Palazzo di Città di Piazza Duomo, il Sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova ha incontrato il Console della Repubblica dello Zambia Gabriele Messina.

L’evento si inserisce in un tour istituzionale che il Console ha avviato presso i principali centri economici e commerciali della Sicilia al fine, non soltanto di notiziare i Sindaci della presenza in Sicilia del Consolato dello Zambia in ragione dei compiti diplomatici previsti e disciplinati dal diritto internazionale ma, soprattutto, per promuovere e favorire lo scambio economico e commerciale tra i più importanti Comuni della Sicilia e la Repubblica dello Zambia.

“Ringrazio le autorità dello Zambia per aver scelto la nostra città quale tappa di questo tour istituzionale che sta interessando i principali centri economici e commerciali della Sicilia” dice il Sindaco di Termini Imerese Maria Terranova “il nostro territorio, grazie alla sua posizione strategica e all’importante rete di infrastrutture da cui è servito, si presta come cerniera ideale per favorire importanti scambi economici. Auspichiamo, pertanto, da questo momento, una nuova e sempre più pregnante collaborazione tra il nostro territorio e il Governo dello Zambia.”

All’evento era presente la Giunta Comunale e il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Caratozzolo. Inoltre, erano presenti alcuni operatori portuali del porto termitano.

“Il mio mandato prevede due funzioni” conclude il Console dello Zambia Gabriele Messina “una è l’attività tradizionale di tutela delle persone fisiche e giuridiche che vivono in Sicilia e l’altra quella di promozione delle eccellenze del territorio siciliano affinché si possa creare un ponte commerciale economico con lo Zambia. L’Africa è un continente da costruire perché rappresenta la vera sfida del futuro e c’è ancora molto da fare. Come consolato stiamo svolgendo un’attività di Scouting Aziendale, cerchiamo di mettere insieme imprese economiche siciliane che possono trovare terreno fertile in Zambia.”

Al termine dell’incontro il Console ha visitato il Museo Civico di Città.

Com. Stam.