Torna dal 7 al 9 settembre la kermesse ortofrutticola che ospiterà anche il Consorzio del Pomodoro di Pachino IGP. Da sempre l’ente di Tutela si adopera per la ricerca e il mantenimento degli elevati standard qualitativi del pomodoro IGP e non poteva mancare a questo importante appuntamento di nuovo in presenza

Pachino (SR) – Anche quest’anno il Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino IGP sarà presentea Macfrut, primo evento di nuovo in presenza dopo tanti mesi “digital”.

“Rafforzare l’identità del nostro prodotto, che è unico per caratteristiche organolettiche, nutritive e salutari e raccontare la storia che l’ha fatto conoscere in tutto il mondo grazie alle peculiarità del contesto del territorio in cui nasce – spiega Sebastiano Fortunato, Presidente del Consorzio del Pomodoro di Pachino IGP – così come la lotta alle contraffazioni: sono queste le motivazioni alla base della nostra partecipazione allakermesse ortofrutticola, la prima a cui aderiamo di nuovo in presenza dall’inizio dell’emergenza Covid 19. Non potevamo non essere presenti a Macfrut 2021 – prosegue il Presidente – sempre un’importante occasione per raggiungere nuovi canali e nuovo pubblico e intercettare diverse potenziali opportunità all’interno di tutta la filiera ortofrutticola”.