Tanti i temi affrontati, tra cui la possibilità di progetti di interscambio di informazioni, riguardanti la ricerca focalizzata sulle tecniche di coltivazione e produzione, tra la Sicilia e la Polonia

Pachino – Il Presidente del Consorzio IGP del Pomodoro di Pachino, Sebastiano Fortunato, ha incontrato il Governatore di Lublino, il prof. dott. Zibgniew Wojciechowski, in visita nel meraviglioso territorio del Comune di Pachino e di Marzamemi.

“È per noi un grande onore aver accolto il Governatore di Lublino“, ha dichiarato Sebastiano Fortunato, Presidente del Consorzio. “Un’occasione di crescita per il Consorzio ma anche per le nostre imprese, che darà nuove opportunità per la condivisione di saperi e innovazione. Un ringraziamento speciale al Governatore e alla delegazione per averci invitato in visita in Polonia e per l’apprezzamento verso la qualità del nostro pomodoro, definita eccellente”.

Tanti i temi affrontati nel corso dell’incontro: in primis la possibilità di attuare progetti di interscambio di informazioni, focalizzando la ricerca sulle tecniche di coltivazione e produzione, tra la Sicilia e la Polonia. Si è prospettata, inoltre, la possibilità di esportare in Polonia non solo il Pomodoro di pachino IGP, ma anche un paniere di prodotti tipici siciliani, con le insegne della grande distribuzione.

Molto palese la volontà del governatore polacco di istituire un “corridoio verde”, dalla Sicilia alla Polonia, attraverso il quale i nostri prodotti d’eccellenza possano essere riconosciuti oltralpe.

Durante l’incontro era presente anche Sebastiano Agnello, Consigliere del Consorzio, nonché tra i principali produttori della zona che sin dall’inizio ha creduto fortemente nel l’IGP. Inoltre, lla sua visita, il Governatore ha avuto l’occasione di conoscere alcune importanti realtà aziendali della Sicilia, come ad esempio l’azienda Campisi di Marzamemi, leader nella produzione e nella trasformazione di prodotti ittici ed orticoli delle eccellenze del territorio.

“Ringraziamo fortemente Salvatore Campisi, titolare dell’omonima azienda e Giuseppe Cannazza, – consulente aziendale e amministratore della DG Italia – conclude il Presidente Fortunato – promotori di questa importante iniziativa e collaborazione, e per aver voluto questo incontro. È stata una magnifica occasione per uno scambio di opinioni con la speranza di portare sempre più avanti il nome delle nostre eccellenze siciliane.”

Com. Stam.