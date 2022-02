Il contest dei sapori anima i comuni di Bella Sicilia Orgoglio, aggregazione, identità. Ingredienti sani della promozione del Circuito Bella Sicilia

Oltre ai sapori il gusto autentico della socialità. Cittadini e soprattutto Amministratori Locali in prima linea a condividere i post, ad incitare, a spronare.

Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali, calati nel ruolo più semplice ma forse più bello perché accanto e dentro la gente. L’interpretazione piena dell’essere rappresentanti di una comunità, nelle difficoltà, negli oneri, negli onori e nei piaceri.

L’orgoglio chiama e la gente risponde. Il senso di appartenenza, di identità di resilienza diventa forte e predominante ed esce tutto allo scoperto il buono autentico delle comunità e dei paesi.

In questi giorni sta accadendo proprio questo nel contest “i sapori di Bella Sicilia”, da una parte il tripudio di variopinti colori di prodotti e piatti tipici, quotidianamente pubblicati nel Gruppo Facebook di Bella Sicilia, dall’altro la sana sfida, fatta di genuina affezione ai luoghi, ai cibi ai sapori a volte dimenticati ed al sentimento identitario delle comunità che emerge forte in ogni comune e per ogni foto pubblicata.

“I sapori di Bella Sicilia” nasce da un’idea dell’Associazione Vivo in Sicilia ma è frutto di un’intensa ricerca e collaborazione tra le Amministrazioni Comunali e gli operatori enogastronomici dei Comuni di Bella Sicilia. Aziende di Produzione, Bar, Pasticcerie, Osterie, Trattorie e Ristoranti, nei mesi scorsi hanno risposto con entusiasmo agli avvisi pubblici, presentano il meglio della produzione enogastronomica, prodotti e aziende in molti casi sconosciuti al grande pubblico e per questo maggiormente interessanti.

Non è una vera e propria gara, non si vince nulla di oneroso se non la soddisfazione di visibilità sui social e in televisione. L’iniziativa sta producendo notevole interesse centrando a pieno la finalità di generare curiosità. Un visitatore attratto dalla possibilità di gustare un prodotto può decidere di organizzarsi per un week end con la famiglia o con gli amici, quindi soggiornare e scoprire non solo le prelibatezze ma anche tutte le caratteristiche del luogo, familiarizzare con il territorio e certamente tornare.

Ogni pomeriggio viene pubblicata la classifica parziale e questo incita maggiormente. Per scoprire i tanti piatti e l’andamento del contest basta iscriversi al Gruppo Facebook di Bella Sicilia e cercare l’hashtag #isaporidibellasicilia.

I comuni aderenti alla promozione enogastronomica di Bella Sicilia sono: Alcara Li Fusi, Brolo, Bompietro, Castroreale, Castel di Lucio, Cefalù, Forza D’Agrò, Floresta, Gangi, Geraci Siculo, Gioiosa Marea, Isnello, Lercara Friddi, Montalbano Elicona, Motta D’Affermo, Palazzolo Acreide, Pettineo, Roccafiorita, Roccapalumba, Rodì Milici, San Mauro Castelverde, anta Margherita di Belice, Santo Stefano di Camastra, San Marco D’Alunzio, San Piero Patti, Savoca, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Pollina, Tusa, Valguarnera Caropepe, Vicari.

L’azienda e il Comune del prodotto che otterrà maggiori like in un mese di pubblicazione avranno ulteriore visibilità attraverso un servizio redazionale curato da “Comunicare 24” e divulgato attraverso tv e social del gruppo, con oltre un milione e mezzo di followers. Info: circuitobellasicilia@gmail.it

Com. Stam.