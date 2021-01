La voglia di ripartenza dopo questi giorni di soft lockdown ed il desiderio di trovare quel pezzo che manca nel proprio guardaroba ad un prezzo super scontato, hanno fatto sì che l’affluenza di clientela nei primi 2 giorni di saldi a Sicilia Outlet Village sia stata oltre le aspettative.

Nonostante l’inusuale inizio dei saldi in un giorno infrasettimanale e lavorativo, nonché le restrizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione del Corona Virus, la prima giornata di saldi si conclude con un ottimo risultato sia in termini di affluenza che di scontrino medio.

“I numeri non sono confrontabili con gli altri anni a causa del particolare momento sociale che stiamo attraversando, ma siamo soddisfatti e guardiamo con positività al futuro” – dichiara la Direzione di Sicilia Outlet Village – “Le chiusure nel weekend ovviamente ci penalizzano ma siamo consapevoli che i provvedimenti presi sono necessari per tornare presto ad una situazione normale quanto più presto possibile”.

Fin dalla riapertura dopo il primo lockdown, Sicilia Outlet Village ha messo in atto tutti i provvedimenti per garantire uno shopping sicuro e la massima sicurezza per i propri clienti.

Gli ampi spazi all’aperto garantiscono il distanziamento sociale e, a differenza delle strade commerciali, all’interno del Village gli spazi comuni vengono sanificati regolarmente e la presenza dello staff di sicurezza garantisce l’osservanza delle regole ed evita assembramenti negli spazi comuni

Personale dedicato garantisce inoltre il contingentamento degli ingressi nei singoli negozi e monitora costantemente gli afflussi al Village, che sono consentiti solamente attraverso l’entrata principale proprio per un conteggio preciso di entrata/uscita dei clienti per evitare sovraffollamento all’interno del Village.

Nell’ottica di rendere più fluido e sicuro lo shopping, Sicilia Outlet Village mantiene attivo il servizio di “PRIORITY ENTRY” che permette di prenotare in anticipo, attraverso il sito internet del Village, il giorno e l’orario di ingresso nei negozi scelti al fine di evitare eventuali attese. Le prenotazioni potranno essere effettuate anche all’interno del Village, inquadrando con il telefono uno speciale QR code posizionato sulle vetrine di ogni negozio, così da accedere al sistema di prenotazione online.

Tutti i giorni e anche durante il weekend (anche quando il Village è chiuso al pubblico), è possibile fare shopping a distanza attraverso l’esclusivo servizio di “SMART SHOPPING” che permette alla clientela di fare shopping nelle boutique attraverso il proprio Smartphone comodamente da casa e quindi da tutta Italia.

Questo servizio dà la possibilità ai clienti di poter acquistare in saldo anche durante i giorni di chiusura del Village e di approfittare degli incredibili saldi sui prezzi outlet, che rendono lo shopping al Village ancora più conveniente

“Questa iniziativa – commenta la Direzione di Sicilia Outlet Village – assolutamente innovativa per il segmento outlet, si è resa necessaria durante le fasi del lockdown, ma verrà mantenuta anche in futuro in quanto ci consente di accorciare le distanze ed avvicinarci ad una clientela più ampia, italiana ed europea, con i nostri marchi e i nostri prezzi unici”

Gli assistenti alle vendite saranno presenti nelle boutique, nonostante la chiusura fisica dei negozi, ed attraverso videochiamate o WhatsApp etc. potranno mostrare i capi ed accessori disponibili via webcam. I clienti potranno finalizzare con pochi e semplici passaggi il loro shopping ed entro alcuni giorni ricevere direttamente a casa i propri acquisti.

Per agevolare ulteriormente lo shopping, Sicilia Outlet Village mette a disposizione un servizio di navette – su prenotazione- da e per Messina e Palermo.

