Il CUSI ufficializza la delegazione per l’Universiade Invernale di Lucerna

Da sabato 11 dicembre oltre trenta azzurri coinvolti in sei discipline per la XXX edizione dei Giochi Invernali Universitari Il Presidente Antonio Dima: “Orgoglio e identità, rappresentiamo l’Italia sportiva dei giovani”

Parte il conto alla rovescia per la XXX Universiade Invernale di Lucerna 2021. Il Centro Universitario Sportivo Italiano si appresta a prendere parte all’evento mondiale che si svolgerà nella nazione elvetica da sabato 11 a martedì 21 dicembre.

Trentatré gli atleti che gareggeranno per l’Italia, con una delegazione complessiva di oltre cinquanta componenti inglobando staff tecnico e personale medico: “Prendiamo parte con orgoglio al primo evento sportivo universitario mondiale dopo il blocco delle competizioni a causa del Covid-19” – commenta Antonio Dima, Presidente CUSI – “Essere a Lucerna può considerarsi già una prima medaglia per tutti noi dopo i mesi bui che abbiamo vissuto nel nostro Paese. La voglia di questi ragazzi di riprendersi la propria vita sportiva ed accademica, riscattando tutto ciò che hanno perso in quasi ormai due anni di pandemia è da elogiare. La forte identità che lega l’animo dei nostri giovani studenti-atleti sarà l’arma in più che utilizzeremo sin dal primo giorno di gare: rappresenteranno non solo l’Italia sportiva ed i rispettivi Atenei, ma soprattutto la generazione che probabilmente sta pagando di più lo scotto di questo periodo nefasto che, purtroppo, ancora viviamo”.

Per rinfoltire il palmares storico composto da oltre centocinquanta medaglie, di cui ben cinquantatré ori, la delegazione azzurra cercherà di migliorare il risultato di un oro, un argento ed un bronzo conquistati a Krasnojarsk nell’Universiade russa del 2019. Obiettivo medaglie dunque per sei differenti discipline in cui si cimenteranno diciassette uomini e sedici donne.

La nazionale di sci alpino la compagine più corposa: sedici atleti ripartiti in egual numero tra sciatori e sciatrici; a cui segue quella di sci di fondo con quattro uomini e tre donne. Due gli snowboarder in gara che completano la spedizione che fa capo alla Federazione Italiana Sport Invernali.

Per conto della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio invece, scenderanno in pista con il tricolore sul petto due uomini e due donne per il pattinaggio di figura, mentre un solo atleta si cimenterà nello short track.

Tre i rappresentanti della Federazione Italiana Sport Orientamento: due donne ed un uomo per lo Sci Orientamento, tra cui un fratello ed una sorella.

Più di venti gli Atenei rappresentati a Lucerna grazie agli azzurri del CUSI: cinque università estere con due college statunitensi, due atenei austriaci ed uno svizzero; mentre sono dodici gli atleti che frequentano università telematiche. L’istituto maggiormente rappresentato è il Politecnico di Milano con tre atleti che fanno parte della spedizione italiana.

“Una boccata d’ossigeno dopo una lunga corsa, potremmo sintetizzare così lo spirito che ci guiderà a Lucerna” – a prendere parola è Pompeo Leone, capo delegazione CUSI – “Dopo l’isolamento forzato dovuto allo scoppio della pandemia ed alla riduzione delle ordinarie relazioni quotidiane, è stato difficile tenere alta l’attenzione degli atleti in vista dell’Universiade. Con il comitato organizzatore siamo stati continuamente in contatto per fare in modo di programmare e svolgere regolarmente l’evento nonostante l’iniziale rinvio e il perdurare della pandemia, ed è per questo che abbiamo costantemente invitato gli studenti-atleti a mantenersi in attività per arrivare pronti alla chiamata, che finalmente è giunta”.

Calendarizzata inizialmente a gennaio 2021, l’Universiade Invernale di Lucerna si terrà con undici mesi di ritardo, ma nonostante ciò l’adesione a livello mondiale è stata elevata: trentanove i Paesi partecipanti con la Russia che schiererà quasi trecento atleti, rispetto a Liechtenstein e Romania che parteciperanno invece con due studenti ciascuno.

Si tratta della prima volta nella storia che un’Universiade Invernale si svolge in Svizzera, e nel contempo sarà anche l’ultimo evento che porterà la denominazione italiana internazionalizzata “Universiade”, coniata nel 1959 da Primo Nebiolo: difatti dall’edizione ventura di Salt Lake City 2023 la manifestazione iridata prenderà il nome di FISU World University Games.

Nove in totale le discipline invernali previste dal calendario dei Giochi, in cui si cimenteranno studenti-atleti tra i 17 ed i 25 anni di oltre cinquecentoquaranta università di tutto il mondo.

LA SPEDIZIONE AZZURRA DEL CUSI ALLA “XXX WINTER UNIVERSIADE LUCERNE 2021”

CUSI – Centro Universitario Sportivo Italiano

Leone Pompeo (Capo Delegazione), Nasciuti Mauro (Vice Capo Delegazione), Ventura Michele (Vice Capo Delegazione), Orsillo Angelo (Segreteria Organizzativa), Beltrami Gianfranco (Direttore Sanitario), D’Elicio Davide (Medico), Carbone Angelo (Fisioterapista), Vitale Federico (Fisioterapista).

FISI – Federazione Italiana Sport Invernali

SCI ALPINO

Brunet Nadine – Università della Valle D’Aosta, Scienze dell’Economia e della gestione aziendale

Canclini Fabiano – Politecnico di Milano, Ingegneria edile

Fanti Francesca – Università Telematica Pegaso, Scienze motorie

Ghisalberti Ilaria – Università degli Studi di Bergamo, Giurisprudenza

Giacomelli Enrico – Università dell’Insubria, Economia e management

Giordano Flavia Diletta – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Farmacia

Gori Francesco – Westminster College Usa, Finanza

Marcora Carlotta – FernUni Schweiz (Svizzera), Scienze economiche

Mascherona Marika – Università Telematica San Raffaele, Scienze motorie

Moling Samuel – Università Niccolò Cusano, Economia aziendale

Palamara Gaia – University of New Hampshire Department Of Athletics (USA), Business administration

Paventa Giulia – Università Telematica E-Campus, Scienze delle attività motorie e sportive

Resinelli Luca – Politecnico di Milano, Ingegneria biomedica

Ronchi Giorgio – Università degli Studi di Verona, Economia e commercio

Salini Alessandro – Politecnico di Milano, Ingegneria della produzione industriale

Zazzaro Giovanni – Università Telematica Pegaso, Giurisprudenza

STAFF: Carminati Paolo (FISI), Anzi Omar (Coach), Tentori Michelangelo (Aiuto Coach)

SCI DI FONDO

Boccardi Maria Eugenia – Università di Trento, Ingegneria per l’ambiente e il territorio

Colombo Laura – Università Telematica Pegaso, Scienze motorie

Dallagiacoma Tommaso – Università Telematica Pegaso, Scienze motorie

Defrancesco Ilenia – Università Telematica Mercatorum, Scienze e tecniche psicologiche

Hutter Sara – Università Free di Bolzano, Economia

Masiero Riccardo Lorenzo – Università degli Studi di Padova, Scienze biologiche

Poli Fabrizio – Università Guglielmo Marconi, Scienze economiche

STAFF: Maj Fabio (Coach), Visini Giulio (Coach)

SNOWBOARD

Gregori Gennifer – Università E-Campus, Scienza dell’esercizio fisico e della salute

Liviero Nicola – Università di Trento, Gestione aziendale – economia

FISG – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio

SHORT TRACK

Marinelli Pietro – Università Degli Studi Di Milano, Scienze dei beni culturali

STAFF: Rodigari Nicola (Coach)

PATTINAGGIO DI FIGURA

Dalla Torre Mattia – Università degli Studi di Torino, Scienze motorie

Grassl Daniel – Universitat Innsbruck (Austria), Filosofia

Gutmann Lara – Università Telematica Pegaso, Scienze motorie

Leccardi Elisabetta – Università Guglielmo Marconi, Scienze e tecniche psicologiche

STAFF: Magri Lorenzo (Coach), Minchio Gabriele (Coach), Reznicckova Barbora (Coach)

FISG – Federazione Italiana Sport Orientamento

SCI ORIENTAMENTO

Chiusole Vera – Karl Franzens Universitat (Austria), Psicologia/Filosofia

Corradini Francesco – Università Telematica Pegaso, Economia aziendale

Corradini Stefania – Università Free di Bolzano, Management del turismo e dello sport

STAFF: Corradini Nicolò (Coach)

