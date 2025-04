Il Design per Save the Children: un’asta solidale per disegnare futuri migliori

Un evento di solidarietà unico durante la Design Week 2025, un’occasione di incontro e collaborazione trasversale tra brand, studi di design, professionisti e appassionati, tutti uniti per sostenere Save the Children, la più grande organizzazione internazionale indipendente che da oltre 100 anni si dedica a migliorare la vita dei bambini in Italia e nel mondo.

“Design per Save the Children” è un’iniziativa speciale che promuove la collaborazione creativa tra il mondo del design e il terzo settore. Il design non è solo sinonimo di lusso e esclusività, ma è anche uno strumento potente per migliorare la vita di tutti, inclusi coloro che vivono nelle periferie e nelle comunità più fragili.

L’obiettivo dell’iniziativa è, come avviene già nel mondo del design, tradurre le idee in progetti reali che possano avere un impatto positivo e concreto sulle persone. Attraverso questa collaborazione, si vuole dimostrare che il design può essere accessibile e utile per tutti, contribuendo a creare futuri migliori e più equi.

L’iniziativa

L’asta invita aziende, studi di design e professionisti a donare prodotti o servizi durante la Milano Design Week. Le offerte degli acquirenti si effettueranno online attraverso la piattaforma d’aste di CharityStars, offrendo ai partecipanti la possibilità di scegliere i prodotti o in servizi preferiti e di riceverli comodamente a casa.

L’asta adotta un modello innovativo e sostenibile, essenziale nel contesto odierno. L’asta digitale riduce gli sprechi (spostamenti e carta), mentre l’ottimizzazione della logistica minimizza l’impatto ambientale del trasporto. Questo modello contribuisce alla tutela del pianeta e assicura un futuro migliore per tutti, in particolare per i bambini.

I Punti Luce

Il ricavato, al netto delle spese di servizio (evidenziate sulla piattaforma dell’asta), andrà a finanziare in particolare il progetto dei Punti Luce di Save the Children. I Punti Luce sono spazi ad alta densità educativa situati nelle periferie delle città italiane, dove bambini e ragazzi possono partecipare a laboratori, attività formative e ricreative, ricevere supporto scolastico e trovare un ambiente sicuro e stimolante in cui crescere e far fiorire i propri talenti. Investire nel loro benessere oggi significa creare un impatto duraturo, formando gli adulti produttivi e responsabili di domani.

Laboratori per bambini e ragazzi e playroom

Durante la Design Week, l’8 e il 9 aprile, nei Punti Luce di Milano Quarto Oggiaro e Giambellino, dove Save the Children collabora con la Cooperativa Sociale Ripari e la Cooperativa Sociale Comunità del Giambellino, si terranno laboratori creativi di ceramica per bambini e ragazzi. Grazie ai forni donati dalla Fondazione Iris Ceramiche, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il mondo del design e sviluppare nuove competenze.

Per l’intera settimana si svolgeranno diverse playroom su tutto il territorio di Milano. Questi spazi saranno dedicati a varie declinazioni sul tema PlayconneXions. Queste iniziative dimostrano come il design possa essere un potente strumento di inclusione sociale e di progettazione di un futuro migliore per tutti.

Dettagli dell’asta

Date: La raccolta di prodotti si svolgerà fino al 24 aprile 2025. L’asta sarà online dal 05 maggio 2025 al 19 maggio 2025.

La raccolta di prodotti si svolgerà fino al 24 aprile 2025. L’asta sarà online dal 05 maggio 2025 al 19 maggio 2025. Modalità di partecipazione per le aziende interessate: per donare alla causa un bene, un prodotto, oppure un servizio, si può scrivere a [info@theplayfulliving.com] o chiamare il numero [3932840353]

per donare alla causa un bene, un prodotto, oppure un servizio, si può scrivere a [info@theplayfulliving.com] o chiamare il numero [3932840353] CharityStars: L’asta sarà attiva sulla piattaforma CharityStars, leader nelle aste benefiche online, che garantisce trasparenza e sicurezza nelle transazioni.

