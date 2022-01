Il fascino dell’essenziale. Su Motitalia la prova della Triumph Tiger 850 Sport

Per distinguerla dalle Tiger 900 l’hanno ribattezzata 850 Sport, ma a Hinckley non potevano confezionare messaggio più fuorviante: 850 quando il motore è rimasto in cubatura 888 cm3, come per le Tiger 900, e Sport quando non c’è nulla che la rende più sportiva delle sorelle.

Questa Tiger però è la conferma dell’asserzione “Less is more”. Con un allestimento privo di fronzoli la 850 Sport si comporta alla grande ed è anche più indicata per chi approccia le maxienduro e non ha la gamba lunga. il prezzo è contenuto in 11.600 euro; disponibile in rosso o blu.

