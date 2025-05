Il Festival del Tempo VI edizione e Librinfestival 10 anni alla Genova Design Week 2025 | La Materia del Desiderio

Per la Genova Design Week l’edizione speciale di Librinfestival con il Festival del Tempo propone il progetto “La Materia del Desiderio”, strutturato in tre momenti principali: l’installazione ambientale “Non abbiamo la stoffa delle tartarughe” con i lavori fotografici di Silvia Stucky, i testi poetici di Giovanna Iorio e i brani composti da Pierluigi Puglisi, a cura di Roberta Melasecca; il laboratorio aperto partecipativo “I desideri del Pianeta Terra” di Silvia Stucky; la Tavola rotonda “La Materia del Desiderio” di carattere letterario a cura di Silvia Di Tosti, Alessia Fedeli e Roberta Melasecca.

La Materia del Desiderio

Qual è la materia del desiderio?

Di tempi, di respiri, di sollievi.

Qual è la materia del desiderio?

Di tanti, susseguenti momenti felici, esigui e passeggeri, indelebili e perenni.

Qual è la materia del desiderio?

Gesti sacrali dell’intimo, sguardi amorosi del fuori: reiterati in un tempo lungo, si misurano nel corpo del singolo, nel corpo della comunità.

Qual è la materia del desiderio?

Invenzione di vite, creatore di felicità, innalzamento di desideri, materia viva, palpabile, pulsante.

// Non abbiamo la stoffa delle tartarughe

Installazione di

Silvia Stucky, Giovanna Iorio, Pierluigi Puglisi

A cura di Roberta Melasecca

dal 21 al 25 maggio 2025

Santa Maria di Castello / Cisterne – Genova

L’installazione ambientale “Non abbiamo la stoffa delle tartarughe”, nelle Cisterne di Santa Maria di Castello, invita a riflettere sui legami di armonia ed equilibrio che permettono la vita. Natura e scienza insegnano che tutto è interconnesso: in particolar modo la neurobiologia vegetale ricorda che la nostra stessa sopravvivenza è strettamente legata all’esistenza delle piante. In questo momento storico così fragile, il genere umano deve tornare ad aprirsi alla compassione in un rinnovato dialogo con gli esseri animati e non animati: allora la materia del desiderio coincide con quella particolare volontà di immaginare e generare il futuro. Possiamo diventare osservatori puntuali di avvenimenti, azioni e comportamenti, sviluppare percezioni che ci rendono consapevoli: non è troppo tardi per orientare la speranza e per imprimere nuovi segni, per riscoprire e recuperare azioni simbiotiche e comunitarie che ricentrino l’”uomo” all’interno di un nuovo Umanesimo e di un nuovo Urbanesimo costellato da reti complesse, aperte e libere. Possiamo tessere una nuova rete di comunità territoriali interagenti e collaboranti, mettendo in atto azioni incentrate su quelle realtà che assumono come elemento fondante di se stesse l’identità profonda tra umanità e natura. Il progetto nasce da un processo trasdisciplinare che fonde arte, poesia e musica e che presenterà varie modalità di interazione e fruizione con il pubblico. Le poesie di Giovanna Iorio sono ispirate al testo di Carlo Rovelli Sette brevi lezioni di fisica, Piccola Biblioteca Adelphi, 2014; i brani di Pierluigi Puglisi sono stati appositamente composti e saranno fruibili mediante codici qr e in postazione dedicata all’ascolto.

// I desideri del Pianeta Terra

Laboratorio partecipativo di Silvia Stucky

22 maggio: 11-12.30 / 16-18

23 maggio: 11-13

24 maggio: 11-12.30 / 16-18 – al termine concerto

Santa Maria di Castello / Aranceto – Genova

In collegamento con l’installazione ambientale, il laboratorio “I desideri del Pianeta Terra” coinvolgerà cittadinanza e visitatori in un percorso di desiderio e consapevolezza, permettendo di inventare nuove strategie di relazione. Il laboratorio è composto di due momenti, il primo d’informazione e conoscenza, il secondo di elaborazione e relazione.

1. Materia: conoscere. Per immaginare i desideri della Terra verranno prese in considerazione tre materie, tre risorse: i minerali custoditi nelle sue viscere, le grandi foreste primarie che permettono la vita, le acque e il loro ciclo vitale. Scopriremo dati scientifici su queste risorse, diffusione e sostenibilità. Infatti la nostra libertà procede dalla consapevolezza, dal sapere, dalla conoscenza dei fenomeni che costituiscono la vita del pianeta Terra e quindi la nostra vita. 2. Desideri: strategie. Se abbiamo imparato qualcosa che riguarda il futuro della Terra e quindi anche il nostro futuro, cosa possiamo fare per invertire il cammino? Operare per tutelare “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. Chiedere un’economia circolare, una distribuzione equa e una giustizia sociale, la cura del territorio, la tutela di foreste e zone verdi, e dell’acqua in tutte le sue forme.

La tua risposta è il tuo desiderio: Disegna, scrivi, racconta il tuo impegno per un’azione concreta che unisca i nostri desideri alla salvaguardia della Terra!

Al termine del laboratorio di sabato 24 maggio, alle ore 18.30 seguirà il Concerto del quartetto Maricanti (Cristina Alioto, Tiziana Fosella, Mariella Melani, Anna Menchinelli), il cui repertorio spazia da atmosfere leggere e giocose a momenti di intensità poetica.

//Conferenza-Tavola rotonda “La Materia del Desiderio”

A cura di Silvia Di Tosti, Alessia Fedeli, Roberta Melasecca

23 maggio ore 17.00 Cortile San Bernardo – Genova

Con Roberta Melasecca, Silvia Di Tosti, Silvia Stucky, Francesca Santucci, Stefano Galardini.

L’incontro – tavola rotonda ha l’obiettivo di riflettere sulla tematica proposta spostando il centro su di un ambito squisitamente letterario. Intervengono: Roberta Melasecca – curatrice Festival del Tempo; Silvia Di Tosti – curatrice Librinfestival; Silvia Stucky – artista; Francesca Santucci – Dipartimento di Italianistica Romanistica Antichistica Arti e Spettacolo Università degli Studi di Genova; Stefano Galardini – scrittore. Durante l’incontro verrà presentato anche il libro Atroce è la luce di Stefano Galardini per 8tto Edizioni e la silloge Se amare di meno di Roberta Melasecca per Impremix Edizioni.

L’edizione speciale di Librinfestival e Festival del Tempo 2025 è a cura di Silvia Di Tosti, Roberta Melasecca e Alessia Fedeli, promosso da associazione culturale blowart, associazione culturale Librinfestival e da Iskra Cooperativa sociale onlus, in collaborazione con Movimento VulnerarTe APS, VulnerarTe Magazine, Kriolla Culture, La Linea d’Ombra lettori, sogni, autori Roma, Dide Distretto del Design, con il patrocinio di Cittadellarte Fondazione Pistoletto, con il contributo di Azienda Olio Vitali Sabina Dop.

