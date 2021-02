Venerdì 29 e sabato 30 gennaio ha avuto luogo l’Assemblea Generale della Federazione Internazionale di Motociclismo, tenutasi nel contesto della FIM Family Week. Il Presidente della FMI, Giovanni Copioli, ha preso parte ai lavori come membro del Board.

Durante l’incontro – svoltosi in parte in presenza, in parte in modalità videoconferenza – sono stati analizzati i risultati raggiunti nel 2020 dalla FIM e presentati i progetti per il prossimo futuro. Inoltre è stato assegnato il FIM Family Solidarity Trophy 2020 ad alcune Federazioni capaci di distinguersi per la loro attività sociale nel corso dell’anno passato. Tra queste, la Federazione Motociclistica Italiana, che ha ricevuto il riconoscimento per aver attivamente collaborato, durante l’emergenza Covid-19, con il Dipartimento di Protezione Civile (aprendo una raccolta fondi, effettuando una donazione, firmando un accordo per la consegna dei farmaci) e grazie soprattutto alle lodevoli iniziative benefiche di numerosi Moto Club in favore delle persone maggiormente in difficoltà a causa della pandemia. Gli affiliati alla FMI si sono resi protagonisti, in particolare, di attività di consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità. Da ricordare, poi, il Protocollo di Intesa sottoscritto con Federfarma.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Sono molto soddisfatto! Alla nostra Federazione è stato assegnato un riconoscimento che dimostra quanto sia importante il valore sociale della FMI e dei suoi Moto Club su tutto il territorio nazionale. Questo premio è merito di Moto Club, Tesserati e tutti coloro che si sono impegnati per aiutare il prossimo in un lungo periodo di difficoltà. Ringrazio le istituzioni con cui abbiamo collaborato e che hanno creduto nei valori del motociclismo. 14 Federazioni Motociclistiche Nazionali sulle 115 affiliate hanno ottenuto il FIM Solidarity Trophy, e ciò è motivo di orgoglio per noi. Approfitto per ringraziare la FIM Asia, anch’essa vincitrice del Trofeo; ad aprile il suo Presidente Stephan Carapiet aveva aiutato l’Italia spedendoci mascherine, apparecchi per la misurazione della temperatura ed in particolare, nostro tramite, la Croce Rossa Italiana facendo pervenire numerosi pulsossimetri”.

