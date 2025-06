 Il fotofinish deciderà la 64^ Coppa Paolino Teodori

I big del Campionato Italiano Supersalita hanno interpretato in modo molto simile il tracciato della gara organizzata dal Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno. Start alle 9 di domani, domenica 29 giugno con diretta su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat) e streaming.

Ascoli Piceno. Concluse le ricognizioni della 64^ Coppa Paolino Teodori. Gara 1 scatterà alle ore 9 di domani, domenica 9 giugno, quando il Direttore di Corsa Fabrizio Bernetti e l’aggiunto Stefano Torcellan daranno il via alla prima salita di competizione del terzo appuntamento del Campionato italiano Supersalita a cui seguirà gara 2, che sarà anche la seconda sfida per il Campionato Italiano Velocità Montagna per le zone nord e sud. Dalle 9.00 diretta su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat) ed in streaming sui canali social.

I 5.031 metri tra Colle San Giacomo e San Marco sono stati interpretati dai big del tricolore in modo molto simile, una garanzia quindi di alto agonismo e di due gare ad alto coinvolgimento.

Miglior riscontro di giornata quello del fiorentino Simone Faggioli, sulla Nova Proto NP 01 ha realizzato 2’13”87, dopo alcune regolazioni fatte dal team tra le due manche. Gara di allenamento ma con ambizioni chiare per il trentino Christian Merli, che ritrova l’Osella FA 30 nella evoluta versione con cui, il driver Vimotorsport, ha vinto ad Ascoli nel 2023 ed ha vuto un’ottima progressione nelle due salite di prova. Ottimo esordio stagionale ed ottimo test sulla Nova Proto per l’abruzzese Stefano Di Fulvio, che desidera essere tra i pretendenti ai vertici in quella che considera la gara di casa della Supersalita. Eccellenti anche le interpretazioni del percorso per il ragusano Franco Caruso sulla versione turbo Honda della Nova Proto e dei corregionali Luigi Fazzino sulla Osella in versione Turbo e del comisano Samuele Cassibba che ha voluto delle regolazioni ai rapporti di cambio sulla Nova Proto NP 01 V8. Un pò di fatica imprevista in prima manche per il potentino Achille Lombardi nell’individuare il miglior set up per l’Osella PA 30, che ha dato risposte più convincenti nella seconda. In progressione le prove del lombardo Giancarlo Maroni su Nova Proto NP 01 turbo e molto incisivo per la classe 2000 anche il pugliese Francesco Leogrande su Osella PA 2000. un pò in affanno nella 2^ manche il siciliano Francesco Conticelli che nella prima salita ha ancora una volta evidenziato l’ottimo feeling con il tracciato marchigiano dove la Nova Proto NP 01 del trapanese si esprime bene. L’umbro Daniele Filippetti ha attentamente analizzato i dati di prova per l’Osella PA 30.

Tra i giovanissimi delle sportscar Motori Moto tutto da giocare in gara, ma è emersa bravura e tenacia dal capoclassifica Andrea Di Caro e dal senese Mirko Torsellini sulle Nova Proto NP 03. Ottime ricognizioni per i catanesi Michele Puglisi che ha ottenuto dei riscontri di vertice sulla Osella PA 21 Jrb, come l’altro etneo Luca Caruso sulla Nova Proto NP 03 ed il leader dello Junior e tra le Wolf Gb 08 Filippo Ferretti. Per il gruppo CN il frusinate Alberto Scarafone ha testato diverse mescole di pneumatci per la Osella PA 21. Il calabrese Giuseppe Aragona ha prenotato il ruolo da primo attore di gruppo E1 sulla Volkswagen Golf 7, come il foggiano Lucio Peruggini su Ferrari 488 Challenge Evo ha fatto nelle categorie delle Gran Turismo ed il bolognese Manuel Dondi su Fiat X1/9 per le silhouette del gruppo E2SH, dove il calabrese Rosario Iaquinta ha avuto risposte efficaci dalla Lamborghini Huracan, ma il teramano Marco Gramenzi è in agguato sull’Alfa 4C Judd. Tutta da seguire la gara del TCR con il bresciano Luca Tosini ed il salernitano Salvatore Tortora che sulle Audi hanno registrato una differenza di interpretazione di soli 18 centesimi a favore di Tosini. Il figlio d’arte Vanni Tagliente su MINI si propone come primo attore del gruppo Racing Start Cup ma il bresciano Maicol Massa su auto gemella ha avuto un riscontro di soli 77 centesimi superiore e poi c’è la mamma di Tagliente, Anna Maria Fumo con qualcosa ancora da ottimizzare sulla Peugeot 308. In Racing Start Plus il pugliese Giacomo Liuzzi ha Qualche noia misteriosa che limita la sua MINI, da risolvere dopo le prove con Samo Competition, mentre l’abruzzese Fabio Titi su Peugeot 106 si è portato in primo piano verso la gara. Noie al turbo per il leader di gruppo Racing Start Giovanni Angelini su Honda Civic sebbene un ottimo riscontro. In agguato c’è l’altro pugliese Cosimo Laghezza su Peugeot 308 e poi il toscano Lorenzo Mercati anche lui su Honda Civic. In RS aspirata David Cannella su Honda è stato il più disinvolto in prova.

Campionato Italiano Supersalita dopo 2 gare: Assoluta: 1 Faggioli p. 40; 2 Conticelli F. 15; 3 Degasperi 15; 4 Caruso F. 12; 5 Maroni 12.

Gruppi Campionato: Racing Start Turbo: 1 Angelini 80; 2 Fiorucci 47; 3 Loconte 40 punti.

Racing Start Aspirate: 1 Vassallo 70; 2 Pinto 51; 3 Venturi 47.

RS Plus TB: 1 Montanaro 57; 2 Segna 55; 3 Cioffi 52.

Racing Start Plus aspirate: 1 Perillo e Cenedese 40; 2 Grossi 30; 3 Pilotto 23.

Racing Start Cup: 1 Fumo 80; 2 Tomaselli 52; 3 Loffredo 36.

Gruppo Rally: 1 Bondioni – Zanolli 40; 3 De Tisi e Prandini 30.

Gruppo E1 Italia: 1 Aragona 73.5; 2 Tortora 72.5; 3 Freitag 52.

Gruppo TCR: 1 Picchi 64; 2 Marino 44; 3 Tosini e Tortora S. 35.

GT Supercup Div. 1 : 1 Peruggini 40; 2 D’Angelo 30; 3 Gabrielli A. 11.

GT – GT3: 1 Pichler 20; 2 Ghezzi 15; 3 Baruchelli 12.

Supersalita Junior: 1 Prandi 17.5; 2 Ferretti 10; 3 Bacci 10.

Gruppo CN: 1 Scarafone 70; 2 Presti 22.5; Bottura 30.

Gruppo E2SH: 1 Gramenzi 56,5; 2 Dondi 45; 3 Iaquinta 25;

Gruppo E2SC/SS: 1 Faggioli 80; 2 Di Caro 51; 3 Maroni 50:

E2SC/SS Moto: 1 Di Caro 40; 2 Torsellini 23; 3 Golin 21.5.

Calendario Campionato Italiano Super Salita: 9 maggio – 11 maggio 54° Trofeo Vallecamonica; 6 giugno – 8 giugno 74ª Trento Bondone; 27 giugno – 29 giugno 64ª Coppa Paolino Teodori; 18 luglio – 20 luglio 29ª Luzzi Sambucina Trofeo Silvio Molinaro; 1° agosto – 3 agosto 60ª Rieti Terminillio; 22 agosto – 24 agosto 60ª Trofeo Luigi Fagioli; 5 settembre – 7 settembre 67ª Monte Erice.

Com. Stam. + foto

Gramenzi

Tosini

Lombardi