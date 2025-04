Il futuro del nostro motociclismo. Presentati, presso il Macron Campus, i Pata Talenti Azzurri FMI!

Svelato a stampa e istituzioni il progetto 2025. La conferenza si è aperta con la presentazione della prestigiosa partnership tra la Federmoto e l’azienda leader nella produzione di abbigliamento sportivo. Presto disponibile, su FedermotoTV, uno Speciale di approfondimento.

Passione, ambizione e rispetto sono i principali valori condivisi dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Macron. Principi emersi oggi, martedì 1° aprile a Valsamoggia (BO), presso il Macron Campus, durante la conferenza di presentazione della partnership tra le due realtà e del Progetto Pata Talenti Azzurri FMI 2025.

Partnership Macron – FMI – Il Presidente FMI Giovanni Copioli e Gianluca Pavanello, CEO di Macron hanno aperto l’evento salutando i presenti e illustrando la genesi di un accordo che si sviluppa nel progetto di fornitura di abbigliamento al personale della Federmoto, del Dunlop CIV, ai Tecnici e ai piloti dei Pata Talenti Azzurri FMI. Copioli ha ricordato che questa partnership si pone in un momento di forte modernizzazione della Federazione mentre Gianluca Pavanello ha spiegato il coinvolgimento sempre più rilevante dell’azienda bolognese nel mondo del motosport sottolineando l’importanza della collaborazione con la FMI.

Pata Talenti Azzurri FMI – L’incontro, che ha visto la partecipazione del Segretario Generale FMI Giorgia Santini, del Colonnello Antonino Longo, Capo Ufficio Sport dell’Esercito e della stampa nazionale, è proseguito con la presentazione dei Pata Talenti Azzurri FMI 2025. Raffaele Prisco (Responsabile Settore Tecnico FMI) ha spiegato la filosofia e l’operatività di questo progetto che mira – ormai da anni e con riscontri particolarmente positivi – a favorire la crescita delle migliori atlete e dei migliori atleti di prospettiva del motociclismo italiano.

Il supporto della Federmoto ai piloti più promettenti del panorama nazionale – supporto che in passato ha coinvolto, tra gli altri, piloti come Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio nella velocità o Andrea Adamo, Andrea Verona, Mattia Guadagnini, Andrea Sofia Rabino nel fuoristrada – nel 2025 riguarderà oltre 70 giovani di otto diverse discipline. Un profondo impegno per dare a ragazze e ragazzi del nostro motociclismo la possibilità di crescere dal punto di vista umano, professionale e tecnico. Durante la presentazione sono saliti sul palco i piloti di: Velocità, Supermoto, Quad, Motocross e Trial, con questi ultimi protagonisti di una emozionante esibizione. Assenti giustificati visti i loro impegni agonistici, i rappresentanti dell’Enduro e di Speedway e Flat Track.

Su FedermotoTV, la piattaforma della Federazione Motociclistica Italiana che propone contenuti esclusivi, sportivi e non, verrà prossimamente pubblicato uno Speciale sull’evento. Inoltre la linea di abbigliamento Macron-FMI sarà presto disponibile sui canali del merachandising FMI.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Ringrazio sinceramente Macron per averci dato l’opportunità di presentare due importanti progetti presso il Macron Campus. La nostra partnership, iniziata nel migliore dei modi, si sviluppa in iniziative di primo piano e il progetto Talenti Azzurri è sicuramente una di queste vista l’importanza che ricopre non solo per la FMI, ma per tutto il motociclismo italiano. Insieme ai responsabili di Macron e ai piloti ho potuto effettuare un tour dell’azienda e ho verificato quanta passione e impegno ci sia all’interno di questa realtà. Il progetto Talenti Azzurri è ormai un’attività consolidata, che cresce anno dopo anno e che ha contribuito e contribuisce a rendere i nostri piloti capaci di vincere sia a livello nazionale che internazionale. Portarlo avanti garantendo un supporto di qualità agli atleti è una sfida costante che siamo orgogliosi di intraprendere. Ringrazio Pata per la collaborazione che ci lega da anni e i nostri Tecnici, le famiglie dei piloti e i piloti stessi. Grazie al loro impegno è possibile garantire un futuro al nostro sport”.

Gianluca Pavanello, CEO Macron: “Il rapporto tra Macron e il mondo del motorsport si fa sempre più intenso e la partnership con Federazione Motociclistica Italiana rappresenta un ulteriore importante step in questo percorso iniziato prima con Automobili Lamborghini e proseguito con il Team Monster Energy Yamaha MotoGP . Siamo felici di poter mettere a disposizione i nostri capi tecnici allo staff di Federmoto, del Dunlop CIV, ai Tecnici e ai piloti dei Pata Talenti Azzurri FMI e garantire loro il massimo livello di qualità e performance, oltre ad uno stile e ad un design che identifichi al meglio lo spirito vincente di questo progetto che è poi è lo spirito del Macron Hero che spiccherà in tutta la linea di abbigliamento. Questi giovani piloti rappresentano il futuro di questo sport, in loro e nei team che li supportano c’è passione, impegno, voglia di fare qualcosa di grande ed è significativo presentare questo importante accordo qui al Macron Campus che è sempre più la casa dello sport”.

FOTO FMI

I PILOTI DEL PROGETTO PATA TALENTI AZZURRI FMI 2025

Enduro: Simone Cagnoni (Campionato Europeo Youth), Luca Colorio (Campionato Mondiale Youth), Valentino Corsi (Campionato Mondiale Youth), Kevin Cristino (Campionato Mondiale Junior), Alberto Elgari (Campionato Mondiale Youth), Niko Guastini (Campionato Europeo Junior), Davide Mei (Campionato Mondiale Junior), Gabriele Melchiorri (Campionato Europeo Youth), Francesca Nocera (Campionato Mondiale Femminile), Riccardo Pasquato (Campionato Mondiale Youth), Pietro Scardina (Campionato Mondiale Youth), Sara Traini (Campionato Europeo Femminile), Manuel Verzeroli (Campionato Mondiale Junior), Asia Volpi (Campionato Europeo Femminile). Direttore Tecnico: Cristian Rossi

Motocross: Nicolò Alvisi (Campionato Europeo 125), Francesco Bellei (Campionato Europeo 125), Sofia Beltramo (Campionato Italiano Prestige Femminile), Priska Busatto (Campionato Italiano Prestige Femminile), David Cracco (Campionato Europeo 125), Alessia Di Luccia (Campionato Italiano Prestige Femminile), Alessandro Gaspari (Campionato Europeo 250), Valerio Lata (Campionato Mondiale MX2), Simone Mancini (Campionato Europeo 250), Nicolò Mannini (Campionato Europeo 125), Filippo Mantovani (Campionato Europeo 125), Chantal Pavoni (Campionato Italiano Prestige Femminile), Riccardo Pini (Campionato Europeo 125), Cecilia Polato (Campionato Italiano Prestige Femminile), Alfio Pulvirenti (Campionato Europeo 250), Edoardo Riganti (Campionato Europeo 125), Brando Rispoli (Campionato Europeo 250), Emanuela Maria Talucci (Campionato del Mondo Femminile), Clarissa Tognaccini (Campionato Italiano Prestige Femminile), Andrea Uccellini (Campionato Europeo 125), Gennaro Utech (Campionato Europeo 125), Ferruccio Zanchi (Campionato del Mondo MX2). Direttore Tecnico: Thomas Traversini.

Quad: Edoardo Cazzola (Campionato Italiano Quadcross), Riccardo Gullo (Campionato Italiano Quadcross), Riccardo Lami (Campionato Italiano Quadcross). Referente Direzone Tecnica: Nicola Montalbini

Speedway e Flat Track: Kevin Melato (Speedway), Kevin Corradetti (Flat Track). Direttore Tecnico: Armando Castagna

Supermoto: Matteo Andreotti (Campionato Italiano SM4), Gabriele Monica (Campionato Italiano SM1 Fast), Antonino Navarria (Campionato Italiano SM1 Fast). Direttore Tecnico: Massimo Beltrami

Trial: Alessia Bacchetta (Campionato Mondiale TrialGP Women), Federico Bonfanti (Campionato Europeo Championship), Daniel Cerutti (Campionato Europeo Championship), Filippo Colombo (Campionato Europeo Youth International), Fabio Mazzola (Campionato Mondiale Trial 3), Diego Mazzola (Campionato Europeo Youth International), Giacomo Midali (Campionato Europeo Youth International), Eros Parravicini (Campionato Europeo Youth International), Edio Poncia (Campionato Europeo Championship), Gabriele Stecchetti (Campionato Europeo Youth International). Direttore Tecnico: Fabio Lenzi

Velocità: Filippo Balestrero (CIV Junior), Gionata Barbagallo (European Talent Cup), Cristian Borrelli (European Talent Cup), Josephine Bruno (CIV Sportbike), Maicol Colazzo (CIV Junior), Vincenzo Di Veroli (CIV PreMoto3), Lorenzo Fino (CIV PreMoto3), Mattia Gabrielli (CIV Junior), Luana Giuliani (PreMoto3), Luca Lunetta (Mondiale Moto3), Marzo Francesco (CIV Junior), Carlo Mastrosimone (CIV Junior), Elisabetta Monti (CIV PreMoto3), Guido Pini (Mondiale Moto3), Lorenzo Pritelli (CIV PreMoto3), Giulio Pugliese (JuniorGP e RedBull Rookies Cup)Barbagallo, Daniel Putortì (CIV Junior), Luca Rizzi (CIV PreMoto3), Edoardo Savino (European Talent Cup), Simone Vianello (CIV PreMoto3), Leonardo Zanni (JuniorGP). Direttore Tecnico: Roberto Sassone.

Macron è un marchio italiano iconico nel mondo dell’abbigliamento sportivo ad alte prestazioni, protagonista di una crescita straordinaria negli ultimi 20 anni. Il successo si fonda su una passione instancabile per il design innovativo, una qualità superiore e tecnologie all’avanguardia. Grazie a una profonda comprensione delle esigenze di squadre, atleti e appassionati, Macron crea prodotti che ispirano le persone a dare il massimo, valorizzando lo spirito di squadra e aiutando ciascuno a diventare la migliore versione di sé stesso.

Il nome Macron deriva dal prefisso greco “μακρο” (makro), che significa “grande”. L’ambizione e l’impegno a crescere sono quindi insiti nel nome stesso. Il logo aziendale, il Macron Hero, rappresenta un atleta che gioisce per aver raggiunto il suo obiettivo e incarna la filosofia del brand: #BecomeYourOwnHero. Il payoff sottolinea che tutti dovrebbero sempre cercare di diventare la versione migliore di sé stessi.

Macron sviluppa il proprio business attraverso tre principali linee di business:

Sponsorizzazioni tecniche: collaborazioni strategiche con squadre sportive, federazioni e organizzazioni, nell’ambito delle quali Macron fornisce abbigliamento sportivo, equipaggiamento e articoli ad alte prestazioni, personalizzati sulle specifiche esigenze di ciascun partner, con la presenza del marchio Macron in primo piano. Questo business stream non solo aumenta la visibilità del brand, ma rafforza anche la posizione di Macron come innovatore leader nell’abbigliamento sportivo.

Teamwear: collezioni di abbigliamento e attrezzature sportive di alta qualità e personalizzabili per le squadre di ogni livello – dal professionistico all’amatoriale – in una vasta gamma di sport. Le collezioni Teamwear comprendono un’offerta completa per le partite, gli allenamenti e il tempo libero, e sono distribuite a livello globale attraverso una rete monomarca di oltre 170 Macron Sports Hub e di negozi multimarca selezionati.

Individual: rientrano in questa linea di business le collezioni Padel e Activewear e la nuova collezione Clubhouse, che rappresenta la perfetta fusione tra sport e lifestyle, combinando l’eccellenza dei tessuti tecnici ad alte prestazioni con il fascino della moda e dell’iconico stile italiano.

FOTO FMI