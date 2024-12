Il futuro della sanità, fra intelligenza artificiale e comunicazione

Due importanti eventi formativi aziendali in programma domani, presso il Centro Congressi dell’Ospedale di Acireale. Intelligenza artificiale e Comunicazione al centro della riflessione di operatori, esperti e docenti universitari.

ACIREALE – Intelligenza artificiale e comunicazione in sanità sono i temi di due importanti eventi formativi aziendali in programma domani, presso il Centro Congressi dell’Ospedale di Acireale.

L’intelligenza artificiale e il futuro della sanità

Il Corso su “Innovazione e intelligenza artificiale nelle attività delle professioni sanitarie”, organizzato dall’UOC Dirigenza Tecnica Sanitaria (dirigente Remo Pulcini), afferente alla Direzione Sanitaria aziendale, mira a esplorare l’impatto delle tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale, sui percorsi di cura e sull’organizzazione sanitaria, con un focus sulle opportunità del PNRR. Sarà anche l’occasione per un confronto interdisciplinare sul futuro della sanità.

Tra i relatori professionisti dell’Asp di Catania, docenti dell’Università di Catania e di Palermo, esperti legali e etici che affronteranno le implicazioni normative e deontologiche delle nuove tecnologie.

L’appuntamento formativo, che si svolgerà presso l’aula magna del Presidio Ospedaliero, a partire dalle ore 9.00, è rivolto a 100 professionisti delle seguenti figure: biologi, dietisti, fisioterapisti, medici chirurghi, infermieri, psicologi, tecnici sanitari…

La comunicazione per la salute

“Le funzioni dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP): la comunicazione pubblica istituzionale in sanità” è, invece, il titolo del corso rivolto agli operatori aziendali dei Punti URP, realizzato in collaborazione con l’Università di Catania nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto per la formazione professionale qualificante degli operatori URP dell’Asp di Catania, secondo le previsioni della legge 150/2000 e del DP 422/2000.

Il Corso è organizzato dal Comitato scientifico costituito per la realizzazione delle attività progettuali, presieduto da Guido Nicolosi, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, e composto da: (per l’Università di Catania) Davide Bennato, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche; Filippo Stanco, docente di Informatica presso il Dipartimento di Matematica e Informatica; (per l’Asp di Catania) Daniela Castronovo, direttore dell’UOC Coordinamento Staff; Alfio Reitano, dirigente responsabile UOS Comunicazione e URP.

Sono 8 le giornate formative in programma, per un totale di 60 ore. Anche in questo corso, fra i relatori professionisti dell’Asp di Catania, docenti dell’Università di Catania, specialisti del settore e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Sicilia.

La prima giornata si svolgerà presso la Sala B del Centro Congressi, a partire dalle ore 8.30.

Entrambi gli appuntamenti sono inseriti, a cura dell’UOS Formazione (dirigente Giuseppe Castro) nel Piano Formativo Aziendale 2024 e nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina.

Com. Stam. + foto