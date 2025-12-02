Il Generale Andrea Paterna, Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, in visita ad Alessandria

Alessandria – Il Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, Generale di Divisione Andrea Paterna, ha fatto visita al Comando Provinciale di Alessandria per lo scambio degli auguri natalizi in vista delle prossime festività.

Il Generale ha voluto portare il proprio saluto ai Carabinieri alessandrini, rinnovando la vicinanza agli uomini e alle donne che compongono l’articolata e complessa struttura alle sue dipendenze e al servizio del Paese.

«Le festività natalizie rappresentano un momento in cui ciascuno ha la possibilità di rimettere un po’ in equilibrio la propria vita e di dare la giusta priorità a ogni cosa» ha dichiarato il Generale durante il discorso ai Carabinieri delle Compagnie e delle Stazioni della provincia. «Il nostro è un lavoro difficile, che chiede tanto tempo e tanta passione, che non ci porta mai a finire veramente la giornata, perché il più delle volte poggia sull’emergenza, ma questo non vuol dire che non ci siano altri interessi che meritino di essere curati. Come la famiglia, ovviamente. Perché se le cose in famiglia funzionano, se tutto va bene, si è più preparati e più motivati a fare bene anche sul lavoro. Natale è sicuramente un momento in cui ciascuno può ritrovare questo equilibrio».

Prima dei saluti finali, il Generale Paterna ha voluto ricordare il primo incontro con i Carabinieri di Alessandria e rinnovare un pensiero condiviso in quella circostanza.

«L’ultima volta che si siamo incontrati, vi ho parlato della differenza fra le persone vere e le persone meno valide, che risiede non solo nel sapere cosa sia giusto e cosa sbagliato, questo è scontato, tutti lo sappiamo, ma nel fare sempre la scelta giusta, anche con coraggio, imboccando la strada, talvolta più tortuosa e difficile, che porta a un risultato giusto, anche a costo di sacrifici. A maggior ragione perché indossiamo questa uniforme, che ci distingue dagli altri e ci accomuna, affinché si possa raggiungere insieme e per il bene di tutti l’obiettivo di interesse generale, per il bene della comunità, primo fra tutti fornire sicurezza nel territorio in cui viviamo e prestiamo la nostra opera».

Con gli auguri di Buon Natale rivolti al Comandante Provinciale, Colonnello Giovanni Palatini, e ai presenti, il Generale Paterna ha concluso la visita ai Carabinieri di Alessandria e della provincia, rinnovando il messaggio di unione e solidale partecipazione alle imminenti festività, con la preghiera di estendere i suoi auguri e la sua vicinanza e alle famiglie di tutti.