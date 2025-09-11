Notizie

Il Generale Del Monaco Comandante della Legione “Sicilia “  Visita il Comando Stazione di Ustica  

Il Generale Del Monaco visita la Stazione di Ustica

Il 9 settembre 2025, il Generale di Brigata Ubaldo DEL MONACO, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alla Stazione Carabinieri di Ustica, per incontrare i militari chiamati a rappresentare l’Arma in un contesto peculiare come quello dell’isola palermitana. 

L’Alto Ufficiale accompagnato dal Generale di Brigata Luciano MAGRINI, Comandante Provinciale di Palermo e dal Maggiore Andrea Maria ORTOLANI, Comandante della Compagnia San Lorenzo, ha verificato le condizioni in cui opera il personale e il contesto ambientale in cui vive. Nell’occasione ha ringraziato i militari per il loro operato, invitandoli a mantenere sempre alto il livello di comportamento e professionalità che sono la cifra distintiva del Carabiniere.

Nel salutare il personale, ha stimolato i militari a proseguire a operare con passione, entusiasmo e piacere, al fine di continuare a meritare la fiducia dei cittadini e vigilare sulla comunità affidata.

