Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco in visita alla Compagnia Carabinieri di Santo Stefano di Camastra

Nei giorni scorsi, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha visitato la sede del Comando Compagnia Carabinieri di Santo Stefano di Camastra.

Accolto dal Comandante della Compagnia Maggiore Angelo Salici, l’alto Ufficiale ha incontrato una rappresentanza di militari con i quali ha esaminato le tematiche territoriali e le attività investigative, rivolgendo parole di apprezzamento per il lavoro svolto, frutto di sacrificio e dedizione.

Nel suo intervento il Generale, nell’esortare tutti a continuare con la stessa serenità e determinazione nell’espletamento dei servizi istituzionali, ha sottolineato quanto sia importante la costante proiezione esterna sul territorio per rafforzare la vicinanza ai cittadini e contrastare efficacemente a tutte le forme di criminalità, tra cui anche le truffe agli anziani.

Il Comandante, inoltre, ha evidenziato il valore dei servizi di prossimità svolti dai Carabinieri, che rivestono un particolare significato soprattutto nei piccoli centri, come quelli nebroidei, in cui le Stazioni Carabinieri, capillarmente diffuse su tutto il territorio, rappresentano l’unico punto di riferimento per le esigenze di sicurezza ma anche di semplice ascolto della popolazione.