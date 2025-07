Il Generale di Brigata Umberto Del Monaco saluta i Carabinieri di Catania nella sua prima visita da Comandante della Legione “Sicilia”

Nella mattinata odierna, il Generale di Brigata Umberto DEL MONACO, recentemente nominato Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, con sede a Palermo, ha fatto visita al Comando Provinciale di Catania, guidato dal Generale di Brigata Salvatore ALTAVILLA.

Nel frangente, alla presenza di una vasta rappresentanza di militari dell’Arma Catanese, dei Reparti specializzati competenti sulla provincia etnea e dell’Associazione Nazionale Carabinieri – ANC, l’Ufficiale Generale si è detto particolarmente onorato di ricoprire tale incarico in questa splendida terra, esprimendo il proprio apprezzamento per l’impegno quotidiano e la dedizione finora dimostrati dai Carabinieri di Catania, in servizio e non, a favore delle tante comunità che vi sono state affidate.

Nel proseguire il proprio discorso, il Comandante della Legione ha poi affrontato i principali temi afferenti alla sicurezza pubblica, dal contrasto alla criminalità organizzata, alle violenze riconducibili al cosiddetto “codice rosso”, fino ai reati che colpiscono le fasce più fragili della popolazione, come le truffe agli anziani, confermando l’importanza di continuare a fornire ai cittadini risposte rapide ed efficaci.

“Il nostro è un gioco di squadra”, ha quindi sottolineato il Generale, dove ciascun Carabiniere, a prescindere dal ruolo ricoperto, concorre al miglioramento della società in cui viviamo, una responsabilità che dobbiamo sentire forte, vista la grande considerazione che la popolazione nutre verso l’Arma; al riguardo l’Alto Ufficiale, rivolgendosi alla rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha ribadito come l’Arma in congedo sia un importante “punto di riferimento”, che con il proprio esempio, indirizza l’agire di ogni Carabinieri in servizio.

Nel concludere l’incontro, il Generale DEL MONACO ha infine rivolto un incoraggiamento ai militari: “Vi verrò a trovare… ci vedremo sul campo. Continuate a lavorare con l’entusiasmo e la passione che vi hanno guidato sin dall’inizio della vostra carriera”, stringendo personalmente la mano ad ognuno dei presenti. Tra loro, anche i rappresentanti delle Associazioni Sindacali a carattere Sindacale tra militari, ai quali ha chiesto di proseguire nella loro attività di sostegno del personale.

Ha poi preso la parola il Comandante Provinciale, Gen. ALTAVILLA, che nel ringraziare il Generale DEL MONACO per la visita a pochi giorni dal suo arrivo in Sicilia, ha illustrato l’opera dell’Arma catanese sul territorio, descritta come compatta, coesa e profondamente radicata nel tessuto sociale cittadino.

Con oltre quarant’anni di esperienza nell’Arma, il Generale ha ricoperto ruoli di altissimo profilo, tra cui Comandante delle Compagnie di Locri e Roma – Piazza Dante, Comandante Provinciale di Napoli, Capo dell’Ufficio Stampa e del V Reparto del Comando Generale dell’Arma, Capo Divisione Gabinetto della Direzione Investigativa Antimafia e da ultimo, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”.