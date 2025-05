Il Genio di Palermo, festival dell’Università con Le Vie dei Tesori

Tre weekend alla scoperta di Palermo con accademici e studiosi per una semina di conoscenza nella città Venti luoghi, trenta esperienze, dai voli in piper alle osservazioni delle stelle

Visite con i direttori all’Orto botanico, alle collezioni scientifiche, ai musei. Aprono i cantieri di restauro dell’ex facoltà di Architettura e del Convento di S. Antonino. Focus sul Parco della Favorita: dai siti monumentali ai percorsi inediti, dai vivaio al poligono di tiro, alla ricerca del “quartiere vegetale” della città

PALERMO. Il nume laico di Palermo, protettore di artisti, narratori, sognatori – di geni, appunto – guiderà per tre fine settimana un viaggio nella bellezza, nella creatività e nell’innovazione, per ritrovare il legame con una città che sa ancora sorprendere. Presi per mano dal Genio, ci si potrà riconciliare con una Palermo che non ha dimenticato di possedere cultura, storia e natura, per una semina di conoscenza che vedrà protagonisti studiosi, accademici, divulgatori.

Ritorna per il quarto anno IL GENIO DI PALERMO, organizzato dall’Università di Palermo con la Fondazione Le Vie dei Tesori nel solco della Terza Missione dell’Ateneo, in collaborazione con il Comune di Palermo, con la Riserva naturale orientata Monte Pellegrino, con l’Ufficio scolastico regionale, con l’Amap, con numerosi altri enti pubblici e privati.

Tre weekend da venerdì 9 a domenica 25 maggio in una ventina di luoghi – una visita inedita sarà il cantiere di restauro del convento della Martorana che molti ex studenti ricorderanno come sede della facoltà di Architettura in via Maqueda -, e oltretrenta esperienze, tra “cult” molto amate come il volo in piper lungo le rotte dei pionieri del cielo o il giro in mare su Lisca Bianca; e altre nuovissime, come il giro in elicottero, le osservazioni con i telescopi, le visite ai diversi siti dentro la Favorita, i rifugi antiaerei, oltre a quindici passeggiate tematiche alla scoperta della città.

“Con grande orgoglio presentiamo questa quarta edizione, realizzata in collaborazione con la Fondazione Le Vie dei Tesori – dice il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri –. È ancora più ricca, offre numerosi luoghi da visitare, esperienze inedite da vivere e una squadra di testimoni di bellezza e sentinelle del sapere che si è ulteriormente ampliata. Accademici e personale tecnico-amministrativo della nostra comunità universitaria escono dalle aule e dagli uffici per seminare conoscenza in luoghi anche inediti come il cantiere del convento della Martorana, che l’Università sta recuperando. Un luogo di studio e di aggregazione, frequentato negli anni passati da moltissimi studenti dell’ex facoltà di Ingegneria e Architettura, un’occasione unica per riscoprire un pezzo di storia che lega il nostro Ateneo alla città. Con questa quarta edizione, rinnoviamo il nostro impegno a fare dell’università un motore di sviluppo e di inclusione, perché il vero Genio di Palermo risiede nella sua capacità di unire, innovare e ispirare, promuovendo un dialogo vivo e partecipato con la società”.

“È un modo per esplorare la città e scoprire, luoghi, volti inusuali: il Genio non è mai uguale a se stesso; è un grande arricchimento perché al termine ci saremo rimpossessati di luoghi preziosi” spiega Maurizio Carta, assessore comunale alla Rigenerazione urbana, delegato dal sindaco Lagalla. “Un’edizione ricchissima grazie alla partecipazione di accademici, studiosi, esperti che interpretano la Terza Missione dell’Ateneo, l’impegno a seminare conoscenza fuori dalle aule dell’Università e delle istituzioni culturali; e a grazie ai tanti partner, a partire dal Comune, che contribuiscono ad aprire luoghi inediti da scoprire” interviene Laura Anello, soprintendente artistico di Unipa Heritage, il Sistema museale dell’Ateneo, e presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori.

Sarà una vera caccia al tesoronel segno della creatività e dell’intraprendenza, con il contributo di professori universitari, esperti paesaggisti, storici, giornalisti e scrittori; e di cinquanta studenti del Liceo classico Umberto I seguiti da “colleghi” senior che hanno partecipato alle precedenti edizioni in PCTO. Finora il festival ha cercato e trovato il Genio in antiche residenze nobiliari, sugli arazzi e tra gli artisti, ma in questa quarta edizione lo declinerà sul “verde” con un focus importante sul Parco della Favorita, al centro di un’importante operazione di recupero e di valorizzazione voluta dal Comune di Palermo e sostenuta da un pool di esperti guidati dal paesaggista Giuseppe Barbera, cui il Comune ha affidato il compito di immaginare la Favorita del futuro.

E proprio guardando in avanti, il Genio cercherà le innumerevoli letture di questo parco urbano, dai monumenti classici alle aree meno conosciute: il vivaio comunale, il poligono di tiro dove sono incisi i nomi dei militari dell’ultima Guerra mondiale, i “torriglioni” di caccia di re Ferdinando, aperti per la prima volta dopo il restauro; in dialogo con altre zone verdi della città, come le distese di agrumi di Ciaculli, di cui si sta perdendo memoria, o le ville pubbliche. Questo e tanto altro, con l’aiuto di docenti universitari ed esperti che lasciano le aule per guidare alla scoperta di aspetti inediti noti solo agli appassionati, sempre nel segno di quella capacità di intuizione e di innovazione di cui l’Università vuole essere incubatore e lievito.

Disseminato per la città, il GENIO è un vecchio austero che ha ai piedi un cane simbolo di fedeltà e, avvinghiato al braccio, un serpente emblema di continua rinascita: dalla sua rupe annoda un filo rosso che attraversa palazzi, fontane, piazze. Un’esperienza da non perdere saranno le visite a cantiere aperto a due beni monumentali che l’Università di Palermo sta restaurando: si tratta del Convento della Martorana, ex facoltà di Architettura, dove sono emersi affreschi emozionanti, e dell’ex convento seicentesco di Sant’Antonio da Padova. Il restauro è seguito dal dirigente Antonio Sorce e da Costanza Conti.

Ritroveremo il Genio nell’arazzo settecentesco di Palazzo Comitini; tra i telescopi del principe Tomasi salendo fin sulla Specola;o nella formula segreta per conservare in maniera perfetta gli esemplari del Museo di zoologia Doderlein. Si passerà dai sontuosi salotti di Villa Niscemi a quelli di Villa Boscogrande, tanto amati da Visconti; dai simboli esoterici del principe di Belmonte nella Villa appena restaurata che da lui prende il nome, ai sogni riformisti del principe Carlo Cottone a Villa Castelnuovo. Dal palcoscenico del Teatro Massimo per una visita “dietro le quinte” a quel capolavoro neoclassico che è il Politeama; dal convento di Santa Maria del Gesù al tempio dei nobili inglesi Holy Cross, ai segreti delle Repentite; dall’affresco sopravvissuto di Palazzo Costantino a Palazzo Oneto di Sperlinga che rivive nel segno dell’arte contemporanea, a San Mercurio, l’oratorio che fu la palestra del giovane Serpotta; dalla frescura ricercata della Camera dello Scirocco di Fondo Micciulla alla precisione ingegneristica delle canalizzazioni dell’acqua potabile delle sorgenti del Gabriele.

Le esperienze, “cult” e inedite . Tornano i voli sulla città sul Piper cercando il Genio dall’alto, e quest’anno si aggiunge anche la possibilità di sorvolare in elicottero; o i viaggi via mare di Lisca Bianca lungo la costa alla scoperta di cupole e torri; si potranno contare a una a una le 5000 mattonelle di Stanze al Genio con Pio Mellina; scoprire la prima santa Rosalia al Museo Diocesano guidati dal responsabile scientifico Pierfrancesco Palazzotto. Con i frati del convento di Santa Maria del Gesù, si cercherà il segno di San Benedetto il Moro, ma si distingueranno anche le tombe famose nel cimitero monumentale. Si potrà ascoltare un giovane talento del violoncello o del flauto in un salotto Liberty dove oggi vive un’accademia di alto perfezionamento musicale: da Martha (Music Art House Academy). Lo storico appassionato Salvatore Savoia ritornerà nel suo amato Museo del Risorgimento, appena riaperto al pubblico, dove si ritroveranno le tracce di Garibaldi tra aneddoti, reperti e memorabilia. Si torna alla Villa del Gattopardo per cercare le tracce del principe “astronomo” e a Villa Resuttano Terrasi per un saluto all’affresco di Vito d’Anna.

Con i docenti e i curatori scientifici si scopriranno i laboratori scientifici e le collezioni universitarie: con Giuseppe Genchi ci si immerge tra i motori a reazione e altri meccanismi; con i chimici si entrerà nei laboratori d’epoca a cavallo tra ‘800 e ‘900. Al Laboratorio di Robotica si capirà che i robot non si sognano neanche di sostituire l’uomo, ma si propongono di aiutarlo; e al Museo Gemmellaro si potranno indossare gli oculos per un’esperienza immersiva in notturna tra i reperti di 500 mila anni fa.

Storici, botanici, urbanisti, storici dell’arte, accademici affiancheranno le guide lungo itinerari dentro e fuori città. Il paesaggista Giuseppe Barbera sarà impegnato su più fronti, condurrà una visita alla Favorita per scoprirne il prossimo futuro, ma si dedicherà, al fianco dello storico Pietro Todaro, anche alla Favarella di Ciaculli con la sua pirrera usata come rifugio durante la guerra; e con la storica dell’arte Alida Fragale, anche alla fascinazione dei vedutisti ottocenteschi per la Conca d’Oro, esposti alla GAM.

Con i telescopi degli astronomi dell’INAF e gli astrofili dell’ORSA si indagherà il cielo sulla Favorita; con Luigi Naselli Flores si cercherà di comprendere la biodiversità del Gorgo Santa Rosalia che fece innamorare l’ecologo inglese Hutchinson. Francesco Lo Piccolo, docente di Biblioteconomia, andrà alla ricerca sia dei sovrani Borbone nelle Scuderie reali, nate come magazzini del sommacco; e delle innumerevoli torri d’acqua, cisterne e fontane della Favorita. Si potrà entrare all’Orto Botanico e cercare con il direttore Rosario Schicchi, l’albero più grande e quello più piccolo.

Lettura a due voci anche per l’agronomo Tommaso La Mantia e per lo storico Pietro Todaro per la Camera dello Scirocco di Fondo Micciulla. Con il botanico Riccardo Guarino si camminerà tra gli alberi di Villa Trabia e tra le “officine” di Palazzo d’Orleans; con la neodottoressa Francesca La Mattina, si leggeranno i simboli di Villa Giulia, mentre la docente di Storia dell’Architettura Fulvia Scaduto si dedicherà alla chiesa di Sant’Andrea degli Aromatari, dove verrà anche allestito un piccolo museo di farmacologia di fine Seicento.

Una semina di conoscenza che dalle aule dell’Università e dei luoghi di produzione culturale scende in strada, a fare della cultura un lievito di crescita della comunità.

LE PASSEGGIATE. Nelle quindici passeggiate tematiche dei tre weekend, le guide autorizzate saranno affiancate dagli esperti tra meraviglie botaniche, tesori d’arte, collezioni scientifiche, tra spazi pubblici e luoghi privati, aree verdi e borghi art nouveau. Si cercherà il genio delle poetesse e dei garibaldini, si parlerà di poveri vicoli e grandi affabulatori, geni e truffatori; si ritroveranno i Florio appena sbarcati a Palermo e si cercheranno gli ultimi Gattopardi per palazzi e tenute, si passeggerà per la città, dal suo cuore storico alle sue riserve. Tutte le passeggiate su www.leviedeitesori.it

IL GENIO PER TEMI

IL PARCO DELLA FAVORITA, NUOVO “QUARTIERE VEGETALE” DELLA CITTÀ

· Il quartiere vegetale del futuro

La nuova Favorita spiegata da uno dei più importanti paesaggisti, Giuseppe Barbera

· Scuderie borboniche, i Torriglioni e poligono di tiro

Alla scoperta delle antiche scuderie, delle architetture neogotiche dei Torriglioni e delle testimonianze lasciate dai soldati della Seconda guerra mondiale.

· Il tour dell’acqua: torri, fontane e cisterne

Con Francesco Lo Piccolo tra gli antichi sistemi di approvvigionamento idrico della Favorita.

· Osservare le stelle a Casa Natura

Esperienza notturna con telescopi INAF alla scoperta di stelle, pianeti e nebulose.

· Il vivaio comunale

Tra botanica e conservazione della flora autoctona

· Trekking e natura il Patriarca e Bosco Niscemi, Monte Pellegrino in quota

Trekking naturalistici alla scoperta del patrimonio arboreo della Favorita.

· Da Castello Utveggio alla cima di Monte Pellegrino: panorami e racconti naturalistici.

·

VILLE PALAZZI E GIARDINI SEGRETI

· Villa Trabia: storia di un giardino nobiliare con Riccardo Guarino.

· Villa Giulia e la prima mostra nazionale di agrumicoltura con Francesca La Mattina.

· Villa del Gattopardo: la residenza che ispirò Tomasi di Lampedusa.

· Villa Resuttano Terrasi: gli affreschi barocchi di Vito D’Anna.

· Villa Belmonte e i suoi simboli esoterici.

·

TRA MUSEI E COLLEZIONI

· Museo dei Motori e Meccanismi: visita speciale con il direttore Giuseppe Genchi.

· Dipartimento di Chimica: strumenti di chimica tra Ottocento e Novecento.

· Dove convivono umani e robot: il laboratorio di robotica dell’Università apre le sue porte.

· Museo Gemmellaro in realtà aumentata: un viaggio immersivo nella preistoria siciliana.

· Stanze al Genio: la più grande collezione di maioliche antiche.

· Museo Diocesano: il culto di Santa Rosalia raccontato dal vicedirettore Pierfrancesco Palazzotto.

· Museo del Risorgimento: cimeli e racconti sull’epopea garibaldina con Salvatore Savoia

·

ESPERIENZE URBANE E CAMMINI DELLA MEMORIA

· La Favarella e la torre di guardia di Ciaculli con Giuseppe Barbera e Pietro Todaro.

· Fondo Micciulla: alla ricerca della cascata perduta.

· Confraternita degli Aromatari e la chiesa di Sant’Andrea: la storia antica della Loggia.

· Il cimitero di Santa Maria di Gesù: tra le tombe dei Florio e dei grandi di Sicilia.

· Tre eremi sul Monte Grifone: i sentieri dei santi e dei beati.

·

ESPERIENZE SPECIALI

· In volo su Palermo in Piper o in elicottero: la città vista dall’alto, sul filo rosso del Genio.

· A vela sulla Lisca Bianca: Palermo raccontata dal mare.

· MARTHA – Music Art House Academy: concerti e visita di una dimora Liberty.

· Visita al Parco di Villa d’Orleans: reali e botanica nel cuore della città.

Com. Stam. + foto