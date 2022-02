Il Ghiaccio di Pragelato esalta Piero Longhi

ll pluri Campione Rally ha vinto la categoria delle R5 su Skoda ed è salito sul podio di gruppo N con la Subaru che condivide con l’esperto Alex Pregnolato arrivato 2°. “Un week end fantastico con gare molto coinvolgenti”

Pragelato (TO). Il ghiaccio di Pragelato ha esaltato Piero Longhi che alla sua prima gara al volante della Skoda Fabia R5 della PA Racing ha vinto la categoria riservata alle regine dei rally nazionali ed è salito sul podio di gruppo N con la Subaru che condivide con l’esperto amico Alex Pregnolato. Il Pilota di Oleggio a sua volta ha chiuso al secondo posto un fine settimana altamente gratificante per i due bravi piloti che hanno portato al centro della scena il marchio Igor Gorgonzola nel Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio.

Piero Longhi ha esordito nel tricolore ghiaccio, soltanto al precedente appuntamento di Pragelato, lo scorso 23 gennaio, il pluri campione rally molto a suo agio sui fondi impegnativi ha mostrato subito di sapersi adattare ad una specialità dove occorrono bravura e precisione. Così nel secondo round stagionale per lui si è addirittura raddoppiato l’impegno, sulla Skoda Fabia R5 curata dalla PA Racing e rilancio della sfida sulla performante Subaru Impreza curata dalla Alex Motor Racing, factory capitanata proprio dall’amico Alex Pregnolato.

Lo stesso Pregnolato ha sferrato l’attacco decisivo in gara ed è riuscito ad agguantare il secondo posto tra le auto di gruppo N, grazie ad una guida precisa ed arricchita dalla lunga esperienza del pilota di Oleggio sui fondi ghiacciati. Longhi ha chiuso al terzo posto di gruppo N. Ma il poliedrico driver di Paruzzaro, vincente già nei rally ed in pista, adesso ha arricchito il suo palmares con il successo tra le auto R5 con il 4° posto assoluto, alle spalle di ottimi piloti tutti su vetture di categorie superiori ammessi alla serie tricolore su Ghiaccio.

-“Un ottimo week end per Alex e per me – ha affermato Piero Longhi – piena gratitudine ancora una volta a Pregnolato per avermi convinto a partecipare a questo avvincente campionato con la Subaru che lui stesso ha messo molto bene a punto ed ha evoluto in maniera eccellente. Perfetta la Skoda PA Racing, anche se avevo cercato di completare la giornata con gomme già rodate che mi avrebbero favorito. Ho dovuto montare gomme nuove, con le quali proprio perché poco rodate ho perso qualcosa. In gara si è spenta la vettura, per cui ho perso certamente il podio. All’ultima curva ho anche stallonato una ruota, ma il bilancio è senz’altro soddisfacente. Il livello della concorrenza è decisamente alto. Speriamo di trovare più neve e più ghiaccio per il prossimo appuntamento, gli organizzatori sono stati molto bravi a rendere possibile la gara anche in condizioni climatiche non proprio ottimali”-.

Longhi Skoda Fabia

Subaru Impreza Longhi – Pregnolato