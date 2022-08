A Cesenatico, il 5 e 6 agosto, l’atto conclusivo dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit che assegna lo Scudetto 3×3 Open 2022

Cesenatico – Dopo oltre 50 tappe in tutta Italia e più di 2.000 partite giocate, a Cesenatico, in Piazza Andrea Costa, il 5 e 6 agosto, il gran finale di stagione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit, il progetto della Federazione Italiana Pallacanestro, organizzato in collaborazione con il proprio advisor commerciale Master Group Sport, dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile.

Un percorso di successo, partito i primi di giugno da Verona, che in due mesi ha raccolto 5.200 atleti e attraversato l’Italia da Nord a Sud, allestendo playground in 16 regioni e richiamando nelle piazze più di 80.000 persone totali, dimostrando così come questo sport – che ha fatto il suo debutto come disciplina ai Giochi Olimpici di Tokyo – sia in ascesa e apprezzato dal grande pubblico: adulti, bambini, uomini e donne.

L’appuntamento rientra nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

L’evento di Cesenatico porterà sulla riviera romagnola i migliori ballers d’Italia in una due giorni di gare che nella serata di sabato 6 agosto svelerà le squadre maschili e femminili che si aggiudicheranno lo Scudetto 3×3 Open 2022 dividendosi un montepremi di € 20.000. La vincente del circuito maschile guadagnerà, inoltre, un pass per la tappa di Utrecht del FIBA 3×3 World Tour.

La grande novità del circuito, giunto alla sua seconda edizione, è rappresentata dalla presenza del title sponsor Estathé, il marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. È dal 1972, infatti, che il brand non solo disseta la voglia di sport, ma porta sul territorio italiano – da nord a sud – l’allegria, la voglia d’estate e la propria anima solare.

Estathé, apparso in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2022, sarà presente anche all’evento conclusivo di Cesenatico animando le pause tra una partita e l’altra e proponendo – proprio come le sfide di NBA – giochi per poter vincere tanti premi, sorteggiando i partecipanti tra il pubblico presente. La mascotte di Estathé, inoltre, sarà pronta ad incitare il pubblico a tifare le squadre in campo e, in versione peluche, sarà consegnata alle squadre prime classificate. Infine, accanto allo stand Estathé verrà allestito un campo con mini canestri dove i più piccoli potranno giocare a basket provando a vincere numerosi gadget firmati Estathé. Oltre all’aspetto agonistico, le Estathé 3×3 Italia Finals porteranno in Piazza Andrea Costa, uno dei luoghi più caratteristici della città, spettacolo e intrattenimento: i due campi allestiti per l’occasione ospiteranno

musica, animazione e performance di livello internazionale grazie ai Dunking Devils, crew di schiacciatori professionisti che intervalleranno i momenti di gioco con esibizioni dall’alta spettacolarità.

Nel pomeriggio di sabato 6 agosto la presentazione ufficiale della fase finale dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit, che in due mesi ha visto disputarsi oltre 50 tornei su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo più di 5.000 atleti e atlete e dando lustro ad un movimento in continua crescita.

Il tabellone delle Estathé 3×3 Italia Finals vede la partecipazione di 16 formazioni maschili e 12 femminili. La formula della due giorni prevede una prima fase di qualificazione, in programma venerdì 5 agosto, che assegnerà gli ultimi due posti disponibili per il tabellone finale. Per il tabellone maschile già qualificate alla fase finale di sabato 6 agosto le vincitrici dei quattro tornei Master e le dieci migliori squadre del ranking tra quelle non qualificate direttamente, mentre per il tabellone femminile già qualificate le vincitrici dei cinque tornei Master e le cinque migliori squadre del ranking tra quelle non qualificate direttamente.

Sarà possibile vedere le partite delle Finals, a partire dai Quarti di Finale (in programma nel pomeriggio di sabato 6 agosto), in diretta streaming sul canale Facebook ufficiale del circuito 3x3ItaliaOfficial e sul Canale YouTube Italbasket.

Promo EuroBasket 2022

Torna il Grande Basket in Italia. A 31 anni dall’ultima volta, il Campionato europeo fa tappa nel nostro Paese, con Milano che ospiterà dal 2 all’8 settembre il Girone C di FIBA EuroBasket 2022. Nella prima fase della rassegna continentale, l’Italia affronterà Estonia (2 settembre), Grecia (3 settembre), Ucraina (5 settembre), Croazia (6 settembre) e Gran Bretagna (8 settembre). L’evento di Milano sarà una festa per la pallacanestro italiana, e per tutti i tesserati FIP delle squadre partecipanti all’Estathé 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit sarà ancora più vantaggioso poter partecipare grazie a una promozione ticketing a loro dedicata*. Per aderire alla promo è necessario scaricare il modulo al seguente link e inviare il modulo compilato, entro e non oltre il 20 agosto, a ticketing.eurobasket@mgsport.com per ricevere i codici sconto per la propria squadra. I biglietti in promozione, validi per una sessione di gioco, sono acquistabili sul sito eurobasket.basketball al seguente link https://bit.ly/3nEJjuQ

Di seguito i prezzi dedicati:

Categoria 2: € 49.00 – sessione pomeridiana (2 partite)

Categoria 2: € 55.00 – sessione serale (partita dell’Italia)

Categoria 3: € 35.00

Categoria 4: € 25.00

*La promozione non è valida per la partita Italia-Grecia del 3 settembre 2022.

