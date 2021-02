E’ disponibile su Amazon “Interviste ai tempi del lockdown”, il libro della giornalista comasca Francesca Monti. Proventi devoluti in parte alla Protezione Civile per la lotta al coronavirus in parte dell’ex maratoneta Vincenza Sicari, affetta da malattia neurodegenerativa.

L’emergenza coronavirus ha stravolto le vite di tutti noi e fermato l’Italia intera bloccando la musica, il cinema, il teatro, lo sport. Questo libro è un viaggio lungo due mesi tra speranze, ricordi, sogni e interrogativi sugli scenari futuri e sulle difficoltà vissute dai vari settori, raccontato attraverso le interviste a celebri attori, attrici, cantanti, sportivi, realizzate nei due mesi del lockdown, intervallate da riflessioni e brevi racconti scritti dall’autrice.

Questi i personaggi intervistati: Luca Argentero, Dodi Battaglia, Valeria Bilello, Valeria Cagnoni ed Emerson Gattafoni, Emanuel Caserio, Samuele Cavallo, Barbara Chichiarelli, Benedetta Cimatti, Ilenia D’Ambra, Davide De Marinis, Dolcenera, Francesca Figus, Iaia Forte, Federica Fracassi, i Jalisse, Alberto Malanchino, Paola Minaccioni, Bianca Nappi, Antonella Prisco, Elena Sofia Ricci, Barbara Ronchi, Dajana Roncione, Nina Soldano, Marina Tagliaferri, Simone Tomassini, Alessio Vassallo, Dorothea Wierer.

I proventi del libro saranno devoluti in parte alla Protezione Civile per la lotta al coronavirus e in parte a favore dell’ex maratoneta azzurra Vincenza Sicari, affetta da una malattia neurodegenerativa, per permetterle di essere curata in una struttura adeguata in Italia o all’estero.

Per acquistare il libro su Amazon in formato Kindle:

https://www.amazon.it/INTERVISTE-AI-TEMPI-DEL-LOCKDOWN-ebook/dp/B089YT6J48/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1592331210&sr=8-1

Francesca Monti, classe 1982, giornalista, è inviata da diversi anni alla Mostra del Cinema di Venezia, al Festival di Sanremo e ad altri importanti eventi. Appassionata di musica, sport, teatro, cinema, tv, poesia, viaggi, realizza interviste a cantanti, artisti, sportivi. In passato ha lavorato per diverse testate quotidiane, settimanali e mensili. Attualmente collabora con il giornale Il Popolo Veneto e nel 2017 ha fondato la testata nazionale SpettacoloMusicaSport Quotidiano di cui è anche direttrice.

Francesca Monti sui social:

IG: https://www.instagram.com/francymonti82/

FB: https://www.facebook.com/Francy279

Com. Stam.