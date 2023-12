Il libro “Mamma Orsa, la favola di Amarena e dei suoi cuccioli a Villalago” di Lupieditore

Il libro “Mamma Orsa, la favola di Amarena e dei suoi cuccioli a Villalago” è un’iniziativa edita da Lupieditore e portata avanti grazie all’impegno dell’Associazione Culturale Antico Borgo (Presidente Maria Vittoria Caranfa e vicepresidente Simone Lupi).

Descritta come una favola moderna destinata sia agli adulti che ai bambini, l’opera si impreziosisce di immagini, narrate direttamente dalla prospettiva di Mamma Orsa Amarena. Le evocative immagini presenti nel libro provengono direttamente dall’obiettivo di Sabrina Iafolla, conosciuta come “La Signora degli orsi”, e di Marino Baroncini. Entrambi hanno generosamente concesso l’utilizzo delle loro fotografie, che sono state successivamente trasformate in illustrazioni da cartone animato, per meglio adattarsi al tono fiabesco della narrazione.

L’edizione del libro è stata resa possibile grazie al sostegno finanziario della Fondazione “Ricordo di Tiziana Secchi”, ente che ha sempre mostrato una grande sensibilità verso i progetti culturali, con un occhio di riguardo verso i giovani, tanto da sostenere attivamente il loro percorso accademico presso l’Università di Teramo e la sua sede distaccata ad Avezzano.

Ma cosa ci attende in queste pagine? Lo scopriamo direttamente dalle parole della protagonista: “Un’ orsa che parla è strano vero? Sì, sono io, Amarena, che parlo. Ho sentimenti umani, gioie, dolori, tormenti e preoccupazioni. Vi racconto la mia vita in questo libro, con tutto l’amore di una mamma. La mia storia, intrisa di semplicità ma anche di complessità, catturerà il vostro cuore. Vi parlerò della mia esistenza tra i boschi, i prati e le strade di Villalago, e dell’amore incondizionato che gli abitanti di questo luogo hanno riversato su di me. Condividerò le sfide di crescere da sola tutti i miei cuccioli, non un compito da poco. Narrerò dell’amore incondizionato di una madre, dei pericoli da affrontare per garantire il benessere dei propri figli, della pazienza infinita e delle paure insite nel ruolo di genitore, sfide che ogni mamma, sia essa umana o animale, affronta con coraggio e determinazione. Al centro di tutto, la vita, che resta un bene prezioso da salvaguardare.”

Libro e Beneficenza: Mamma Orsa ha già piantumato oltre 60 alberi da frutto a Villalago (Aq)

Il ricavato del libro sta sostenendo il progetto “Una Foresta per Amarena” per ogni copia del libro venduta si contribuira alla piantumazione di alberi da frutto. Siamo partiti nel territorio di Villalago e in due mesi dall’uscita abbiamo già piantumato oltre 60 alberi. Il progetto prevede la creazione di piccole foreste di alberi da frutto in vari territori di montagna. Questo esperimento già portato avanti in altri territori ha dimostrato che creando queste piccole oasi per gli animali selvatici si va ad evitare la loro discesa nei centri abitati per la salute e la sicurezza sia degli animali che degli uomini per una pacifica e costruttiva coesistenza.

Mamma Orsa oltre ogni frontiera

Il libro già in versione ebook e cartaceo, diventerà presto un Audiolibro e sbarcherà anche nel mercato Americano con la traduzione in Inglese.

Il libro promette di essere una lettura coinvolgente, una storia che attraversa le barriere tra specie, unendo cuori e menti attraverso le esperienze universali dell’amore, della maternità e del coraggio. Non resta che immergersi nelle pagine di questa favola e lasciarsi trasportare dalla voce di Amarena. Disponibile da oggi in tutte le migliori librerie e online in esclusiva su Amazon.

Note biografiche

Associazione Culturale no profit denominata “Antico Borgo” con sede a Villalago (Aq), realizza progetti ed eventi di carattere culturale e di beneficenza.

