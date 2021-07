La concomitanza del concorso per l’assegnazione degli scudetti stagionali del Mixed Team di Trap con il debutto olimpico dell’evento ai Giochi di Tokyo attribuisce certamente un profilo speciale alla gara in programma domenica 1° agosto sulle pedane del Tav Castellano di Montecosaro-Morrovalle (MC).

Dopo che per alcune stagioni il Campionato italiano di Mixed Team di Fossa Olimpica si era disputato sulle pedane varesine del Tav Belvedere di Uboldo, nella stagione 2021 il confronto tricolore approda invece appunto all’impianto marchigiano della Presidente Alessandra Porfiri: una struttura dalla grande tradizione tiravolistica che è immersa nella suggestiva cornice delle ondulate colline marchigiane. “Siamo onorati – dichiara la massima dirigente del Tav Castellano – di ospitare questa manifestazione che assegna i titoli nazionali più importanti dell’anno dell’evento che rappresenta anche l’assoluta novità in sede olimpica. Siamo anche prontissimi per questa sfida e contiamo sulla partecipazione di molte formazioni provenienti da ogni parte d’Italia perché la collocazione geograficamente molto centrale del nostro impianto richiama certamente i contendenti anche dall’area centro-meridionale della penisola. Anzi, direi che l’obbiettivo è proprio quello di veder trasformato il Tav Castellano per un giorno nella capitale tiravolistica d’Italia!” Come da regolamento, le coppie iscritte alla gara del “doppio misto” di Trap affronteranno tre serie da 25 piattelli per un totale di 150 bersagli per ogni squadra. Le prime due squadre classificate a quel traguardo disputeranno la finale per il titolo e quindi per la medaglia d’oro e quella d’argento, mentre la terza e la quarta classificata si contenderanno la medaglia di bronzo. Il Campionato italiano di Mixed Team di Fossa Olimpica di Montecosaro-Morrovalle assegnerà gli scudetti in quattro divisioni: Eccellenza e Prima, Seconda e Terza categoria. Sui tre campi designati per il confronto tricolore al Tav Castellano sarà impegnato un pool di esperti Direttori di Tiro per assicurare la perfetta attendibilità della gara: l’esperto Coordinatore Paolo Francesco Flamini per l’occasione sarà affiancato anche dal membro Can Onorino Cognigni. Tutto pronto dunque al Tav Castellano per una delle sfide tiravolistiche più attese della stagione: il verdetto, l’assegnazione dei titoli e la proclamazione dei nuovi campioni dell’evento sono previsti per il primo pomeriggio di domenica.

