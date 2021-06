Liberti: “Grande adesione del mondo della cultura e dell’arte alla sfida per vincere il covid, possibile solo se ci vacciniamo tutti”

Catania È un esempio che viene dal mondo della cultura: ancora una volta l’hub di via Forcile ha intrattenuto gli utenti presenti per il vaccino con la buona musica “che fa bene al cuore e alla salute”. A rimarcarne gli effetti taumaturgici la versione inedita con cui si sono esibiti il Maestro Fabio Raciti- violinista e direttore d’Orchestra, docente del Liceo Musicale G. Torrisi Colonna di Catania – e il quartetto d’archi, Giulio Nicolosi al violoncello, Mattia Sapia alla Viola, Simone Molino al violino, Giovanni Raddino al pianoforte. “In camice (bianco e azzurro ndr) – spiega Raciti- per manifestare vicinanza e solidarietà ai medici in prima linea contro il covid, e allo stesso tempo per sottolineare l’effetto balsamo delle melodie, capace, come dimostrato da alcuni studi scientifici, di ridurre i livelli di stress”. L’attenzione nella sala d’attesa dell’ex mercato ortofrutticolo, era tutta rivolta ai “dottori della musica”. A incantare, in un surreale pomeriggio tra musica e vaccini, anche le voci soliste dei soprani Angela Curiale e Marzia Catania.

“Questi momenti musicali sempre più frequenti danno un nuovo ritmo all’impegno frenetico e quotidiano di medici e infermieri, che non perdo occasione di ringraziare, e contribuiscono a smorzare un clima inevitabilmente teso per l’ansia provocata dal vaccino”, commenta Pino Liberti, commissario ad acta per l’emergenza Covid, Area metropolitana di Catania. “Tutto questo – aggiunge Liberti- è reso possibile dalla generosità di quanti si spendono con la propria arte e le proprie risorse per sostenere una battaglia che ci chiama tutti a raccolta. Comune denominatore: l’impegno a vaccinarci. Tutti”.

