Il Maggio dei Libri. Amministrazione comunale e Scuole assieme per coinvolgere per promuovere la lettura

Nell’ambito della progettualità di Marsala Città che legge, in sinergia con diverse realtà che compongono il Patto Locale per la Lettura, l’Amministrazione Grillo ha predisposto un calendario di iniziative per la XV edizione de Il Maggio dei Libri.

Racchiuse nel tema “Intelleg(G)o …dunque CONOSCO”, abbraccia diverse fasce d’età e differenti tipologie di partecipanti per un viaggio tra le “pagine” dei libri e non solo… “Fino al 31 maggio, affermano gli assessori Donatella Ingardia e Francesco Marchese, saranno realizzate attività di promozione della lettura nei modi più coinvolgenti e originali, tenendo conto del tema ministeriale proposto tramite il Cepell”. La Biblioteca comunale Salvatore Struppa, nell’ambito del Patto per la Lettura, ha declinato il tema nelle tre accezioni Intelleg(g)o… dunque sono, (dedicato alla scoperta di sé e al rapporto con il prossimo), Intelleg(g)o… dunque sento (la lettura come momento di arte) e Intelleg(g)o… dunque faccio (per una cittadinanza attiva). La lettura, dunque, come viaggio sia interiore che collettivo, non solo attraverso i libri ma anche con videoracconti, reperti archeologici, testimonianze del passato…

