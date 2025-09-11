Il Maggiore Gabriele Fabian lascia il comando della Compagnia Carabinieri di Acqui Terme

Sarà il nuovo Comandante del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Genova. Dopo sei anni al comando della locale Compagnia Carabinieri, il Maggiore Gabriele Fabian lascia la città termale per assumere l’incarico di Comandante del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Genova.

Giunto nel settembre 2019, l’Ufficiale si è confrontato con i gravi eventi alluvionali verificatisi nel successivo novembre, durante i quali ha perso la vita una persona travolta dalle acque del fiume Bormida. Poco dopo, il periodo della pandemia dovuta al Covid-19, con il concreto supporto alla popolazione offerto attraverso l’organizzazione dei Comandi Stazione dipendenti, che hanno garantito vicinanza e prossimità ai cittadini e alle loro esigenze, prerogativa dell’Arma dei Carabinieri, che anche in occasione del prolungato periodo emergenziale ha saputo distinguersi, ricevendo attestati di stima e profonda riconoscenza.

Il Maggiore Gabriele Fabian ha sovrinteso a numerose attività di Polizia Giudiziaria sul territorio, che hanno portato, tra l’altro, a importarti arresti nel contrasto allo spaccio di droga nell’acquese. Nel marzo del 2022, l’intervento che ha permesso di salvare la vita a un Sovrintendente della Guardia di Finanza in servizio alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Palazzo di Giustizia di Alessandria. L’ufficiale, accortosi del malore del collega, colto da arresto cardiocircolatorio, è intervenuto tempestivamente con l’utilizzo di un defibrillatore e praticandogli il massaggio cardiaco, riuscendo a impedire le gravi conseguenze immaginabili, prima dell’arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno stabilizzato.

Al Maggiore Fabian, gli auguri per un luminoso prosieguo di carriera da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Alessandria.