Il Maresciallo Maggiore Vito Parrinello nuovo Comandante della Stazione di Alessandria Principale

Alessandria – Il Maresciallo Maggiore Vito Parrinello, 55enne di Marsala (TP), con oltre 37 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, è il nuovo Comandante della Stazione di Alessandria Principale. «Un incarico prestigioso» ha dichiarato il Maresciallo «che arriva al culmine di una lunga carriera fatta di grandi sacrifici e grandi soddisfazioni».

Sposato e padre di due figli, uno dei quali “collega” in servizio in Lombardia, si è arruolato nel febbraio 1988, ha frequentato l’84° Corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma e nell’ottobre dello stesso anno è stato destinato al primo incarico presso la Stazione di Rosignano Monferrato. Dal mese di febbraio 1990 è passato alla Stazione di Occimiano, dove è rimasto per undici anni, vivendo in prima persona gli eventi correlati alla “Guerra nel Golfo”, partecipando ai numerosi servizi di vigilanza dei presidi a rischio sul territorio italiano, e ai servizi di ordine pubblico in occasione dell’esodo di migranti dall’Albania a seguito della caduta del regime comunista. Nel 1994 e nel 2000, ha preso parte agli aiuti prestati in favore della popolazione alessandrina in occasione delle due alluvioni, venendo insignito di due benemerenze e un encomio per avere tratto in salvo tre persone. Nel 1996, a Montebello della Battaglia (PV), nel corso di un’operazione di servizio, è rimasto gravemente ferito ma, nonostante l’intervento chirurgico, ha proseguito nell’attività di indagine conclusasi con numerose denunce e contestuali sequestri di opere d’arte del valore di oltre un miliardo di lire. Il Ministero dell’Interno, con decreto del 7 giugno 2011, lo ha riconosciuto “Vittima del Dovere”.

Nel 1997 ha frequentato il 2° Corso Allievi Vicebrigadieri presso la Scuola di Vicenza e nel mese di aprile 2001 è stato trasferito al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alessandria, dove ha prestato servizio come capo equipaggio fino all’autunno del 2002.

Nel 2002, al termine del 6° Corso Allievi Marescialli a Velletri (RM), ha intrapreso la carriera da Maresciallo come sottordine presso la Stazione di Fubine e successivamente, dal 2006, presso la Stazione di Alessandria Cristo, divenendo, nel settembre 2014, Comandante della Stazione di Castellazzo Bormida e, oggi, della Stazione di Alessandria Principale.