“Il Massimo per la Città – Kids for Kids” Domani il primo concerto allo Sperone chiesa Maria SS. delle Grazie – Roccella Sperone 1 luglio 2025 ore 21:30

Palermo – Prende il via domani dallo Sperone la campagna di concerti dislocati nei 25 quartieri della città “Il Massimo per la Città – Kids for Kids”.

Ideata dalla Fondazione Teatro Massimo l’iniziativa punta a portare la musica fuori dai confini fisici del Teatro, mettendola al servizio della cittadinanza e sottolineando l’importanza che i giovanissimi si impegnino attivamente nel campo sociale attraverso l’arte.

Il primo concerto è in programma martedì 1 luglio alle 21:30 nella Chiesa Maria SS. delle Grazie – Roccella Sperone. Protagonista sarà la Massimo Kids Orchestra, composta da giovani musicisti a partire dall’età di 7 anni, diretta dal Maestro Michele De Luca. In programma musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Bizet, Verdi, Nogara, Williams e Morricone. Il concerto realizzato in collaborazione con la Parrocchia Maria SS. delle Grazie – Roccella è inserito nel percorso di formazione e crescita artistica dei gruppi musicali giovanili della Fondazione Teatro Massimo che contano sul sostegno di Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

“Il Massimo per la Città – Kids for Kids – spiega il SovrintendenteMarco Betta – prevede appuntamenti in tantissimi luoghi diversi della città: dai monumenti storici alle periferie, passando per ospedali, scuole, chiese, carceri minorili, cortili, istituti militari e piazze. È un’azione concertata in cui vogliamo portare musica di qualità in aree spesso escluse dai circuiti culturali e mettere in luce oltre all’eccellenza delle formazioni giovanili anche il valore cruciale del loro impegno sociale e civico, dimostrando come l’arte possa essere un potente veicolo di inclusione e partecipazione per le nuove generazioni. Accanto al momento centripeto delle attività nella sala del Basile aggiungiamo dunque uno sguardo centrifugo in cui l’attività del Teatro si espande e raggiunge nuovi pubblici oltre i propri confini fisici ”.

Il programma musicale – aggiunge il Maestro Michele De Luca – è pensato per coinvolgere un pubblico ampio, che si avvicina in modo spontaneo e non preparato alla musica classica. Nel frattempo portiamo avanti anche un progetto formativo che consente ai giovani musicisti di vivere esperienze professionali in contesti reali. Le formazioni giovanili coinvolte sono estremamente varie, spaziando dall’Orchestra d’archi o la Marching Band, derivate da Massimo Youth Orchestra e Massimo Kids Orchestra, ai gruppi corali come il Coro di voci bianche e la Cantoria diretti dai Maestri Salvatore Punturo e Giuseppe Ricotta, fino ai gruppi più piccoli con i quartetti e le esibizioni solistiche come quelle dei giovani pianisti”.

L’Ingresso è libero fino ad esaurimento posti disponibili.

