Il messinese Aurelio Lembo eletto vicesegretario vicario FIMMG Sicilia

MESSINA – Il medico di medicina generale Aurelio Lembo, messinese, è stato chiamato a ricoprire il ruolo di vicesegretario vicario della FIMMG Sicilia (Federazione medici di medici generale), affiancando Luigi Tramonte di Palermo.

Le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale elettivo della Fimmg Sicilia per il quadriennio 2024/27 si sono svolte presso l’Hotel Garden di Pergusa e hanno visto 21 delegati di tutta la Regione in rappresentanza di circa 2000 iscritti del sindacato più rappresentativo della medicina generale.

“Si apre un quadriennio molto difficile ed impegnativo – spiega Lembo – in quanto si dovranno affrontare temi complessi come la riorganizzazione territoriale armonizzando con quanto previsto nel PNRR e nel Dm77, al fine di rafforzare la medicina del territorio e ridisegnare la nuova medicina territoriale, e in accordo con il recente ACN 2019/21 firmato in data 8/2/24. Sarà necessario snellire la medicina generale da tutti i carichi burocratici che rendono difficoltosa l’assistenza ai malati e soprattutto utilizzare in maniera completa e sicura le nuove tecnologie che stanno comparendo nel campo medico. Desidero ringraziare – conclude Lembo – ogni delegato per la fiducia dimostrata, appoggiando la mia elezione, nella speranza di svolgere al meglio il compito che mi è stato affidato”.

Nella foto: Aurelio Lembo.

