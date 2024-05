Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, incontra il Presidente FMI Giovanni Copioli

Si è svolto martedì 21 maggio a Roma, nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un incontro tra il Ministro Matteo Salvini ed il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli.

In un clima di grande disponibilità, il presidente Copioli ha avuto modo di illustrare al Ministro quanto sia importante in termini di utenza il motociclismo italiano e quanto la circolazione delle due ruote a motore possa contribuire allo snellimento del traffico cittadino.

E’ stato inoltre affrontato il tema della riforma del Codice della Strada, di iniziativa governativa, approvata dalla Camera dei Deputati ed attualmente al vaglio del Senato. Contenuto all’interno della riforma è il riconoscimento dei motociclisti quali utenti vulnerabili della strada, l’apposizione dei dispositivi salva motociclisti sui guard-rail, la possibilità per le moto al di sopra dei 120 cc (e 6 kw se elettriche) di percorrere le autostrade, tutti temi di grande interesse per i motociclisti, per i quali la FMI ha espresso l’auspicio che la riforma concluda quanto prima il suo iter e diventi legge.

Di non minore importanza sono i veicoli di interesse storico e collezionistico, che rappresentano la nostra storia e danno lustro al nostro paese, dal momento che una grande parte dei marchi motociclistici è nata in Italia e per questo va tutelata. Il presidente Copioli ha inoltre portato all’attenzione del Ministro gli obblighi assicurativi recentemente introdotti anche per i mezzi non circolanti e per quelli storici, che appaiono andare oltre quanto la Direttiva europea sulle assicurazioni intendeva indicare ai paesi membri ed infine ha espresso rammarico per il fatto che i recenti adeguamenti dell’Autodromo di Monza non prevedono quanto sarebbe necessario fare per renderlo idoneo ad ospitare anche le competizioni motociclistiche.

Il Presidente della FMI Giovanni Copioli ha dichiarato: “Ringrazio il Ministro per l’ospitalità e per aver ascoltato con attenzione le tematiche che abbiamo posto alla sua attenzione. Il motociclismo italiano rappresenta una eccellenza nel mondo in termini culturali, sportivi ed economici e per questo va tenuto nella giusta considerazione. Spero che il riconoscimento della nostra vulnerabilità e l’incentivazione ai proprietari delle strade a mettere in sicurezza i guard-rail possano diventare presto una realtà consolidata. Al Ministro ho voluto chiedere di mantenere alta l’attenzione nei confronti dell’utenza motociclistica. La mia gratitudine va estesa anche al sen. Stefano Corti e all’on. Giovanni Tombolato che hanno lavorato alla realizzazione di questo incontro.”

