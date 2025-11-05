Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti visita lo stand della Federmoto a EICMA

Milano. Una visita cordiale e ricca di contenuti: nel giorno dell’apertura di EICMA, il Presidente FMI Giovanni Copioli ha accolto allo stand della Federazione il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Insieme al rappresentante del dicastero e del numero uno della Federmoto, erano presenti Attilio Fontana (Presidente della Regione Lombardia), Pietro Meda (Presidente EICMA), Paolo Magri (Amministratore Delegato EICMA), Mariano Roman (Presidente ANCMA) e Matteo Zoppas (Presidente ICE).

L’incontro si è svolto a seguito dell’inaugurazione della 82esima edizione di EICMA. All’interno dello stand FMI, Giovanni Copioli ha illustrato a Giancarlo Giorgetti e a tutti i presenti i numerosi progetti federali volti allo sviluppo del motociclismo, le iniziative che hanno l’obiettivo di avvicinare i giovani alle due ruote e i significativi risultati istituzionali raggiunti in diversi ambiti. Il tutto dando risalto al Made in Italy.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Ringrazio il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per aver visitato il nostro spazio. Ha dimostrato forte interesse per tutto ciò che concerne il motociclismo italiano, soprattutto relativamente alla sua portata economica nel nostro Paese e all’estero. Ricordo sempre che l’indotto del motociclismo è davvero rilevante grazie alle attività delle nostre Case e aziende. Entrambi, poi, abbiamo concordato sull’importanza del Made in Italy, un aspetto su cui è necessario puntare per continuare ad essere competitivi. Concludo con un ringraziamento a EICMA, che è davvero un forte punto di riferimento per il nostro settore, e a ICE per la continua collaborazione nella promozione del motociclismo italiano”.

Nel corso della giornata lo stand della Federazione ha ospitato piloti, personaggi, sportivi e non, e la presentazione della nuova Ohvale GP7, la moto con la quale si correrà il Trofeo GPJunior 2026.

