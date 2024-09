Il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, con la FMI al Gran Premio dell’Emilia Romagna del Motomondiale

Misano Adriatico. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna, svoltosi oggi al Misano World Circuit, ha visto Case e piloti italiani distinguersi in pista. Enea Bastianini e Celestino Vietti Ramus hanno firmato i successi delle gare di MotoGP e Moto2 davanti agli occhi del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e del Presidente FMI Giovanni Copioli.

Il Presidente Copioli ha omaggiato il Ministro Abodi di una Maglia Azzurra personalizzata ed entrambi hanno assistito alla competizione con partecipazione ed entusiasmo. Inoltre hanno avuto modo di confrontarsi, con spirito costruttivo e di piena collaborazione, su temi riguardanti lo sport ma anche in merito ad argomenti istituzionali e legati all’utenza. Nel corso della giornata si sono tenuti incontri anche con il Presidente FIM, Jorge Viegas, e il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta.

Nel corso del fine settimana il Centro Tecnico Federale ha accolto personalità di rilievo. Tra gli altri: i Senatori Marco Croatti, Ettore Licheri e Domenica Spinelli; gli Onorevoli Andrea Dara, Giandonato La Salandra, Agostino Santillo e Martina Semenzato; il Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna, Giammaria Manghi, il Generale di Brigata Gianni Cuneo (Comandante del Centro Sportivo Carabinieri), il Generale di Brigata dell’Esercito Italiano, Francesco Greco, il Colonnello dell’Esercito Italiano, Francesco Longo e Massimo Zuccher, Generale di Divisione dei Carabinieri- Comandante Legione Emilia Romagna.

Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani: “Il motociclismo è uno sport incredibilmente affascinante e non posso che essere orgoglioso di vedere piloti e Case italiane al vertice di questa disciplina. Presenziare al Misano World Circuit Marco Simoncelli mi ha permesso, ancora una volta, di verificare l’impegno e la passione dei quali la Federazione Motociclistica Italiana, il suo Presidente Giovanni Copioli e tutti gli addetti ai lavori si fanno promotori per diffondere i valori dell’italianità e i più sani principi dello sport, con uno sguardo particolare ai giovani e alla loro crescita umana e professionale”.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Il Gran Premio dell’Emilia Romagna è stato un grande successo, per l’Italia, sia dal punto di vista sportivo che istituzionale. Ringrazio il Ministro Abodi, che ha dimostrato tutto il suo apprezzamento per il nostro sport e per il motociclismo in generale. Queste occasioni sono per noi molto significative e non posso che essere felice del fatto che numerose personalità abbiano voluto condividere con noi tali momenti. Concludo con i complimenti a tutti i nostri piloti, Case e team che hanno messo in pista uno spettacolo di primo livello”.

Foto FMI