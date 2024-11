Il Ministro per lo sport Andrea Abodi: Fieracavalli espressione dell’eccellenza del settore equestre italiano

Domani a Fieracavalli il gotha dello sport nazionale e internazionale Il ministro per lo Sport Andrea Abodi, accolto dal presidente di Veronafiere Federico Bricolo, ha ribadito la centralità di Fieracavalli per lo sport internazionale.

Si conclude domani il programma sportivo della manifestazione veronese con le attese finali dei principali concorsi in Arena FISE e al Westernshow, per finire con il Gran Premio Longines Fei Jumping World CupTM.

Verona – «Fieracavalli non è solo un palcoscenico per l’industria e il mondo sportivo, ma un’esperienza che valorizza il ruolo del cavallo come espressione di cultura, turismo e inclusione – ha dichiarato il ministro per lo Sport Andrea Abodi, in visita oggi a Verona alla 126ª Fieracavalli–. Il successo del salone è il risultato di una sinergia profonda con le istituzioni e un impegno costante di Veronafiere, che negli anni ha saputo rinnovare e innovare, dando vita a una manifestazione che continua a essere un punto di riferimento per l’eccellenza equestre e per la promozione di valori sportivi e sociali del nostro Paese». Il ministro ha quindi premiato i campioni che hanno partecipato al ‘126 Gran Premio Fieracavalli’, l’evento speciale dedicato alle promesse del salto ostacoli italiano.

In fiera a Verona anche il sottosegretario all’Agricoltura con delega all’Ippica, Patrizio La Pietra, e il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti.

L’evento precede di poche ore il giorno conclusivo della manifestazione in cui gli occhi del mondo saranno puntati sul Pala Jumping Verona che ospiterà, per il ventitreesimo anno consecutivo, il Gran Premio Longines Fei Jumping World CupTM presented by Kask.

A partire dalle 14.30 fiato sospeso per la tappa scaligera della Coppa del Mondo. Riuscirà finalmente a trionfare una donna, mai salita sul gradino più alto del podio a Verona? Gli atleti azzurri ce la faranno a far risuonare l’inno d’Italia, per la prima volta, all’interno del padiglione 8 di Fieracavalli? Le premesse per una gara incredibile ci sono tutte. La starting list, infatti, vede schierati il britannico Ben Maher – classificato primo al Gran Premio 2023 e vincitore dell’oro alle scorse Olimpiadi di Parigi – il francese Simon Delestre, già due volte vincitore e in cerca di uno storico tris, senza dimenticare gli italiani Giulia Martinengo Marquet, Emanuele Gaudiano, Piergiorgio Bucci, Giacomo Casadei, Lorenzo De Luca, Alberto Zorzi, Paolo Paini e l’inossidabile veterano Arnaldo Bologni.

Mentre i campioni saranno impegnati a combattere sul filo dei secondi nel ring d’onore, in un’altra arena – quella FISE – le giovani promesse dello sport italiano si sfideranno nelle finali del Best Rider Progetto Sport Junior di Livello 1, 2 e 3 by Telepass senza dimenticare la categoria Pony con il livello 4 e 5 Senior. Le gare più attese, che ogni anno trasformano il Padiglione 5 in uno stadio con un tifo sfrenato, sono però il Gran Premio delle Regioni U21 by Kep Italia e la 36ª Coppa delle Regioni Pony by Goldspan. In quest’ultima si potrà vedere all’opera, schierato dal Veneto, il Campione Italiano Children Giacomo Martinengo – nonché nipote della campionessa italiana assoluta Giulia Martinengo Marquet – mentre nel Lazio ci saranno Filippo Bracalenti e Edoardo Piccini, rispettivamente campione italiano junior e medaglia di bronzo junior in carica. La Toscana, invece, vanta Tommaso Zorzi, nipote del cavaliere internazionale Alberto Zorzi, uno dei cinque componenti del nuovo Jumping Verona Racing Team.

Dal salto ostacoli si passa all’adrenalina delle competizioni Western. Al padiglione 12, infatti, questa sera – a partire dalle 20.30 – in programma le finali di Barrel Racing Lady nelle categorie Novis e Agoniste, con ragazze, neofite o professioniste, dai 16 anni in su. Senza dimenticare il Freestyle Reining Lay, gare spettacolari con coreografie, costumi e musiche inedite, che vedranno scendere in campo anche l’atleta Nadia Schieder impegnata, in questi giorni, anche in alcune gare a Modena, ma che – per non perdersi l’occasione di esibirsi a Fieracavalli – ha deciso di viaggiare ininterrottamente tra le due città. Previste per domani, invece, tutte le finali di Team Penning: dal Contest Memorial dedicato a Otello Ugolini Open 15, alla categoria Lady, fino al Futurity.

