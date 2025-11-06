Il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, in visita alla FMI durante EICMA. Focus su sport e sicurezza

Milano. Un confronto tra rappresentanti delle istituzioni su diversi temi chiave per il motociclismo italiano. Giovedì 6 novembre il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha visitato lo stand della Federazione Motociclistica Italiana in occasione del primo giorno di apertura al pubblico di EICMA.

Durante la visita ai padiglioni, Abodi, sostenitore del settore motociclistico, si è soffermato a lungo all’interno dello spazio della Federmoto; insieme al Presidente della FMI Giovanni Copioli ha affrontato argomenti molto rilevanti.

All’incontro erano presenti anche Pietro Meda (Presidente EICMA), Paolo Magri (Amministratore Delegato EICMA), Mariano Roman (Presidente ANCMA) e Carlo Fidanza (Membro del Parlamento Europeo). Giovanni Copioli e Andrea Abodi si sono soffermati in particolare sulla sicurezza negli impianti e sull’importanza del motociclismo all’interno del panorama sportivo. Inoltre, insieme ai rappresentanti dell’Esposizione, hanno evidenziato l’ottimo stato di salute del settore motociclistico italiano. A margine della riunione, il Presidente Copioli ha omaggiato il Ministro Abodi di una copia di Top Secret, secondo volume della collana Metalli Preziosi.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Ringrazio il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, per aver dimostrato una volta ancora grande riguardo verso il motociclismo. Ho voluto porre l’attenzione sul tema della sicurezza, in particolare relativamente agli impianti, perché la Federazione Motociclistica Italiana ambisce ad elevare gli standard di qualità in questo ambito e lavora ogni giorno per farlo. Abbiamo toccato anche il tema degli airbag, uno strumento sempre più importante per ridurre il rischio di infortuni. Durante la visita ho potuto evidenziare le nostre istanze: vogliamo tutelare i piloti, i motociclisti e siamo assolutamente convinti che la questione sicurezza sia prioritaria. Questo incontro è stato anche l’occasione per evidenziare i risultati che il motociclismo porta al sistema sportivo italiano”.

Com. Stam. + foto FMI

Visita Abodi stand FOTO FMI