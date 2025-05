Il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, inaugura a Faenza il Centro Tecnico Federale e lo 04 Park – Monte Coralli

L’evento ha visto protagonisti il Presidente FMI Giovanni Copioli, Andrea Dovizioso, MotoGP Legend e titolare di RPM S.rl. (azienda concessionaria della gestione dell’area parco romitorio pista Monte Coralli), il Sindaco di Faenza, Massimo Isola e il Vicesindaco Andrea Fabbri.

Faenza (RA) Sono stati inaugurati oggi a Faenza, durante un evento unico che ha coinvolto le massime istituzioni nazionali, locali e numerosi giornalisti, il Centro Tecnico Federale FMI e lo 04 Park – Monte Coralli, un complesso polifunzionale per appassionati di offroad, nato per offrire servizi alla comunità, non solo sportiva.

La Cerimonia si è svolta alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, del Presidente FMI Giovanni Copioli, di Andrea Dovizioso, titolare di RPM, del Sindaco di Faenza, Massimo Isola e del Vicesindaco Andrea Fabbri. La presentazione ha visto 200 persone applaudire il taglio del nastro che ha sancito l’apertura ufficiale delle strutture.

Questo impianto è la prima opera del mondo sportivo, realizzata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Sport e Inclusione, a essere completato.

Nell’aprile del 2022 fu presentata una manifestazione di interesse da parte della Federazione Motociclistica Italiana per la candidatura del progetto di rigenerazione dell’impianto sportivo di proprietà comunale “Campo Cross Monte Coralli” – cluster 3 – nell’ambito del PNRR, missione 5 – inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), misura 3, investimento 3.1 – “sport e inclusione sociale”, finanziato dall’Unione Europea.

A seguito di apposita gara pubblica i fondi stanziati – 4 milioni di euro – sono stati allocati per cofinanziare il progetto, assegnato per una gestione ventennale dell’Impianto 04 Park – Monte Coralli, alla società RPM S.r.l. di Andrea Dovizioso tramite concessione del Comune di Faenza.

Il progetto di rigenerazione e di ampliamento dell’impianto sportivo 04 Park – Monte Coralli di Faenza offre l’occasione di dare forma compiuta ad una visione innovativa di luogo di sport integrato con l’infrastruttura paesaggistica, rispettando le suggestioni tipiche del luogo e valorizzando l’equilibrio dell’intero territorio comunale.

Terminata l’inaugurazione, i presenti hanno potuto visitare le strutture osservando le caratteristiche della pista e del nuovo Centro Tecnico Federale. Quest’ultimo è composto da un ufficio, un’aula didattica ed un ricovero moto; locali che saranno utilizzati per la formazione di piloti e tecnici, per i raduni collegiali dei Talenti Azzurri e per i molteplici progetti educativi della FMI.

Lo 04 Park – Monte Coralli è uno spazio all’avanguardia dedicato al fuoristrada e a tutti gli appassionati di due ruote. L’ormai consolidata pista di motocross (funzionante da agosto 2023), il tracciato da enduro, la bike area – che verrà aperta nel fine settimana – e che comprenderà un pump track, due sentieri di mountain bike e uno shop e Mono, il bar e ristorante del complesso. Inoltre prossimamente verrà inaugurata la pista da Minicross. Strutture che saranno utilizzate anche dalla Federazione Motociclistica Italiana.

Ripiantumazione del parco con 340 nuovi alberi, creazione di un impianto con tecnologia led per l’illuminazione notturna delle piste, architettura di ultima generazione con ampio uso di legno, vetro e pannelli fotovoltaici sono solo alcune delle caratteristiche che rendono lo 04 Park – Monte Coralli un complesso innovativo e, allo stesso, tempo sostenibile. Lo 04 Park – Monte Coralli e il Centro Tecnico Federale oggi vengono consegnati alla comunità locale come luoghi di aggregazione, inclusione e socialità in cui si respirano valori sani come solo un ambiente immerso nella natura e legato allo sport può fare.

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani: “Con il taglio del nastro di un nuovo impianto sportivo celebriamo la rappresentazione concreta di una visione, quella di uno sport e delle sue discipline, di attività dal valore non solo sportivo che includono, formano ed educano le persone, che individuano e allenano il talento, e al tempo stesso valorizziamo la terra che lo ospita. Il Centro Tecnico Federale FMI e il crossdromo 04 Park Monte Coralli rappresentano un ulteriore e importante tassello della cosiddetta “Motor Valley” che trova nell’Emilia-Romagna la sua consacrazione. Oggi si apre un nuovo capitolo dello sport italiano e, in particolare, del motociclismo tricolore, con l’auspicio che sempre più giovani possano trovare in strutture virtuose come questa, un luogo di eccellenza non solo per gli allenamenti di chi partecipa alle competizioni, ma anche per i neofiti che possono così cimentarsi nelle prime sgommate in totale sicurezza, un luogo dove coltivare quotidianamente la passione e il sogno, offrendo opportunità anche a chi si avvicina alle discipline della Federazione Motociclistica per il solo piacere di praticare”.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “L’apertura del Centro Tecnico Federale e dello 04 Park-Monte Coralli rappresenta un momento importante nella storia della Federazione Motociclistica Italiana. Qui si alleneranno i Talenti Azzurri ed i piloti del domani e arriveranno gli alunni delle scuole che parteciperanno ai nostri progetti educativi. Nel Centro Tecnico si terranno anche Corsi di Guida Sicura su strada e fuoristrada per i motociclisti che vorranno affinare e migliorare le loro tecniche di guida. Sono già in calendario i primi appuntamenti: a metà giugno è previsto l’allenamento dei giovanissimi piloti della Maglia Azzurra che parteciperanno al Mondiale Motocross Junior il 5 e 6 luglio in Francia. Sempre a giugno, poi, inizieranno i Corsi di Guida Sicura dedicati a tutti i motociclisti. Voglio evidenziare inoltre che l’inaugurazione di oggi testimonia quanto il gioco di squadra sia fondamentale anche e livello istituzionale. Quando idee, obiettivi e metodologie di lavoro si incontrano, i risultati non possono che essere entusiasmanti. Per questo ringrazio il Ministro Abodi per averci onorato della sua presenza, così come Andrea Dovizioso e il Sindaco Massimo Isola per aver collaborato con noi fin dalla nascita del progetto”.

Andrea Dovizioso, MotoGP Legend e Titolare di RPM S.r.l., azienda concessionaria della gestione dell’area parco romitorio e pista Monte Coralli: “Oggi è davvero un giorno importante per me e per tutto il gruppo di persone che con me ha creduto e lavorato intensamente su quello che, finalmente posso dirlo, è un sogno realizzato. Se la pista di motocross, primo tassello di questo progetto, è una certezza da diversi mesi, oggi inauguriamo lo 04 Park – Monte Coralli. Un complesso in cui convivono diverse anime e che, anche grazie alla fiducia e all’impegno della FMI e del Comune di Faenza, diventa realtà. Sono orgoglioso che questo luogo ora rappresenti un punto fermo per i Talenti Azzurri dell’off-road e, allo stesso tempo, il punto di partenza per i futuri portabandiera di questa disciplina. Ma sono anche felice di sapere che, a partire da oggi, lo 04 Park verrà identificato come quel luogo di aggregazione che tanto desideravo. Lo sento come un piccolo lascito alla popolazione di Faenza e a tutte le persone che verranno a trovarci. Un sentito grazie al Ministro dello Sport, il dott.Abodi, alle autorità presenti, al Presidente Giovanni Copioli e tutto lo staff della Federazione, al Sindaco Massimo Isola insieme all’amministrazione del Comune di Faenza. Ci tengo anche a ringraziare, con grande affetto, tutta la mia squadra, sia quella del Park che quella che mi segue tutti i giorni”.

Massimo Isola, Sindaco di Faenza: “Parlando di sport, voglio rimarcare come questo risultato si sia potuto ottenere con un perfetto gioco di squadra in cui ognuno ha svolto un ruolo da protagonista: il Comune di Faenza con la decisione di ristrutturare l’impianto con risorse importanti, la Federazione Motociclistica Italiana pronta ad investire nel cross tramite un progetto dalla forte impronta educativa e innovativa e l’imprenditoria privata tramite l’interesse e la passione di Andrea Dovizioso. Voglio anche ringraziare il Prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi per la presenza all’inaugurazione. Si è trattato di un’intesa perfetta che ha consentito di raggiungere un obiettivo altrimenti impossibile da realizzare in tempi così brevi e che consente di consolidare il prestigio di Faenza nel panorama della Motor Valley”.

Com. Stam. + foto FMI

FOTO FMI