Il mondo “Blu Rosa” di Katia Laura. Ogni poesia è uno specchio in cui riflettersi

«La mia opera è il riflesso del mio vivere, la forza con cui strappo dalle profondità il mio vissuto sensoriale». Descrive così Katia Laura Bontempi la sua silloge “Blu Rosa”, pubblicata nella collana “Le Perle Audiolibri” dell’Aletti editore.

Un percorso interiore tra passato e presente, ricordi d’infanzia e passioni, gratitudine e malinconia, che l’autrice ha scelto di condividere passo dopo passo, emozione dopo emozione, viaggio dopo viaggio nel proprio “io”. «Blu Rosa – spiega la poetessa che vive alle porte di Milano, nel suo paese natale Locate Triulzi – è la dualità presente in ognuno di noi, la lotta interiore fra l’essenza vera di ciò che siamo e ciò che invece dobbiamo essere per i mille motivi diversi. E’ la sfaccettatura dell’anima, che viene vista Blu o Rosa a seconda dello specchio attraverso il quale viene guardata. Blu Rosa – confessa – è Katia Laura».

I versi rappresentano la fotografia della realtà vista attraverso l’animo sensibile e poetico dell’autrice che, utilizzando versi liberi e un linguaggio diretto e immediato, rende la penna strumento prediletto per inoltrarsi nella complessità del suo groviglio emotivo, in cui il lettore può rispecchiarsi. «Scrivere è una forma di riflessione che trascende il dolore e lo trasforma in arte, che cattura la gioia per darle immortalità. Non è programmabile: quando l’anima parla, la mano scrive. Nessun altro pensiero va oltre a quell’istante di transfert emotivo in cui mi sto denudando». La poesia riesce a cristallizzare la realtà, in una dimensione in cui sono fondamentali le radici familiari e la figura dei genitori, diventando luogo di pace e rifugio. Con uno sguardo attento alla natura e alla figura femminile. «Scrivere è il sentiero che percorro quando tutto è silenzio, tranne i sussurri del mio intimo».

Nelle liriche, in cui la realtà è sovrana poiché principale musa ispiratrice, la fantasia ne diventa l’ancella per concretizzare emozioni, sensazioni, sentimenti. «Blu Rosa – scrive, nella Prefazione, il maestro Giuseppe Aletti, poeta, editore e formatore, titolare della omonima casa editrice – è una raccolta che, con immagini forti e un lessico vibrante, comunica la complessità dell’esistenza umana, ponendo al centro del proprio discorso l’amore, la memoria, la solitudine e il tempo».

La silloge, dalla forte intensità emotiva, è disponibile anche nella versione audiolibro. «L’audio è un’esperienza unica – afferma l’autrice -. Nonostante io sia appassionata della carta, devo riconoscere che ascoltare la recitazione di una poesia si avverte una commozione che sa arrivare alle viscere». Ogni poesia è una carezza all’anima, uno sguardo d’affetto. «Cerco di comunicare con il lettore, di permettergli di identificarsi nelle mie parole e di trovare conforto per le proprie fragilità. Non voglio piacere per forza, resto fedele a ciò che sono offrendo la mia “arte” come rifugio dalla solitudine umana».

Com. Stam. + foto