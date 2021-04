Sono preziose e delicatissime composizioni, quelle che presentiamo a un pubblico di lettori avvezzi ad assaporare la melodia di luminosi versi.

Di una preziosità rara. Di una delicatezza commovente. Così leggiadre da spiccare il volo sul far del crepuscolo verso orizzonti di sogno e realtà. Il lettore è invitato a un dialogo serrato, in cui si affrontano diverse tematiche: dall’amore, che la poetessa celebra in tutte le sue sfumature, alle gioie quotidiane di un legame affettivo, dallo strazio dell’amore disperato sino all’empatia con la natura e con gli altri.

L’AUTRICE

Cremonini Maria Teresa, nata a Ferrara, il 20/12/1961. Titolare di un’impresa artigiana nel settore dei servizi. Autrice del romanzo “L’amore sociale”, pubblicato nel 2013 con la casa editrice Este Edition. Terza classificata come premio per la critica nel concorso “Amo Roma” del 2017, con la poesia “Pagine Bianche” Menzione d’onore per la poesia “Albeggia” nel concorso “La madia dell’arte” nel 2016. Diploma di merito per la partecipazione al premio nazionale “Albero Andronico” XI Edizione, per la silloge “Lode alla vita” il 9 marzo 2018. Menzione speciale per la partecipazione al concorso “Insieme a voi” 2018 per la poesia “Sarò cielo” il 3 giugno 2018. Terzo Premio Internazionale di Poesia “Emozioni in versi”, menzione di merito, con la poesia “M’appartiene”. XIX Edizione Premio Letterario Internazionale “Tra le parole e l’infinito”, quinto premio del Presidente, sezione letteraria per il libro “L’amore sociale”. V Concorso Premio San Valentino 2019, Città di Atripalda, Premio Antologia per la poesia “Tu sei per me”. Premio di poesia Vincenzo Ammirà 2019, attestato di merito per la poesia “Un cielo nero”. Concorso nazionale di poesia “La forza dell’amore” 2019, menzione d’onore con la poesia “Sarai al mio fianco”.

