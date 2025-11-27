Notizie

Il Museo degli Antichi Mestieri di Buccheri: un viaggio nella Sicilia più autentica

Il Museo degli Antichi Mestieri di Buccheri ANCI Sicilia

Nel borgo di Buccheri (SR), nel cuore dei Monti Iblei, il Museo degli Antichi Mestieri rappresenta un presidio culturale dedicato alla memoria del lavoro e delle tradizioni artigianali siciliane.

Situato in via Matteotti 1 e riconosciuto come bene culturale georeferenziato, il museo fa parte della Rete dei Musei comunali della Sicilia, progetto che riunisce oltre 100 comuni e 200 realtà museali con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dell’isola.

Gli spazi espositivi raccontano i mestieri che hanno segnato la vita quotidiana del territorio: dal falegname al fabbro, dal contadino al calzolaio. Una raccolta di strumenti, oggetti e testimonianze che permette ai visitatori di immergersi nella storia e nelle tecniche del passato.

Il museo si inserisce nel ricco contesto culturale e naturalistico di Buccheri, uno dei borghi più belli d’Italia, noto per le sue antiche neviere, i panorami di Monte Lauro e l’Ecomuseo degli Iblei, che conserva collezioni etnoantropologiche, carretti siciliani, manufatti religiosi e testimonianze della vita contadina.

Il territorio offre inoltre numerosi percorsi naturalistici, tra cui le Gole della Stretta, il Parco Forestale di Buccheri e i sentieri che conducono alle vette dei Monti Iblei, meta ideale per appassionati di trekking e amanti della natura.

«Buccheri custodisce l’anima più autentica della Sicilia», dichiara il sindaco Alessandro Caiazzo. «Il nostro impegno è valorizzare un patrimonio fatto di storia, paesaggi e tradizioni, offrendo ai visitatori un’esperienza che unisce cultura, natura e umanità».

Il Museo degli Antichi Mestieri si conferma così un punto di riferimento per chi desidera scoprire la Sicilia più vera, lontana dai percorsi turistici convenzionali e ricca di memoria, identità e bellezza.

Com. Stam. + foto ANCI Sicilia

