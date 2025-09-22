Il Museo Demologico di Santa Croce Camerina, tradizione e memoria collettiva

Il Museo Demologico di Santa Croce Camerina rappresenta un importante patrimonio culturale e storico del territorio, situato sulla Circonvallazione Costa degli Archi.

Nato nel 1998 grazie alla generosità di 145 cittadini santacrocesi che donarono pezzi di storia locale, il museo raccoglie testimonianze della cultura contadina attraverso utensili, attrezzi agricoli, mobili e arredi d’epoca.

Il percorso museale si sviluppa in cinque stanze tematiche:

Casa d’abitazione: Ricostruisce la tipica casa santacrocese di fine ‘800 e inizio ‘900, con oggetti quotidiani come braciere a carbone, materassi di paglia, culle, utensili per l’igiene, immagini sacre e lucerne.

Angolo soggiorno e cucina: Include strumenti di lavoro come il telaio, la pilozza, forni, piccoli angoli cottura, oltre ad attrezzi tradizionali per impastare il pane, anfore per acqua e vino, e il tavolo da pranzo.

Antichi mestieri: Ricostruzioni delle botteghe del falegname, carradore, bottaio, sellaio, fabbro e lattoniere, con utensili in legno e ferro, consentono di approfondire le attività artigianali legate alla terra e alla cultura enogastronomica locale.

Sala Grande: Espone pesi e misure, oggetti e abiti religiosi, una campana del 1765, un torchio, volumi antichi, e reperti militari relativi al secondo conflitto mondiale e allo sbarco alleato del luglio 1943.

Masseria: Riproduce ambienti di produzione casearia, con muri a secco e strumenti per la lavorazione del formaggio e della ricotta, testimonianze vive della tradizione gastronomica.

Botteghe del fabbro e del lattoniere: Mostra attrezzi come ferri di cavallo, aratri e recipienti in zinco, fondamentali nell'economia del passato.

Sono inoltre presenti stanze dedicate ai mestieri “puliti” (sarto, calzolaio, barbiere) e spazi dedicati alle celebrazioni di San Giuseppe tra cui spiccano le “Cene”, offerte alimentari come gesto di devozione.

Il Museo Demologico di Santa Croce Camerina fa parte della Rete dei Musei Comunali della Sicilia, promossa dall’ANCI Sicilia, un network che valorizza e promuove il patrimonio culturale siciliano e che, attraverso il portale musei-sicilia.it., mira a potenziare e valorizzare la struttura museale, integrando il suo ruolo nel percorso turistico e culturale della città.

Il sindaco Giuseppe Di Martino sottolinea come il Museo rappresenti un punto di riferimento culturale e turistico, unendo storia, tradizione e memoria collettiva, con un percorso di promozione che include eventi culturali, presentazioni di libri e iniziative di valorizzazione del patrimonio locale.

Orario per il pubblico

Giovedì: ore 9.30 – 11.30; sabato: 17.00 – 19.00

Per gruppi e/o prenotazioni si può contattare il numero di cellulare (anche WhatsApp): 3312606232

Com. Stam. + foto ANCI Sicilia