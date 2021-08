Lercara Friddi 16 agosto 2021. Al via la 13° edizione del My Way Festival con un programma ricco di eventi. Il My Way Festival, voluto fortemente dalla amministrazone comunale di Lercara Friddi, paese di origine del nonno e del padre di Frank Sinatra, dedica a The Voice ogni anno una rassegna all’insegna della musica e della cultura d’origine.

Lercara Friddi oggi, oltre alle innumerevoli testimonianze archeologiche, come il sito sicano del Colle Madore o il parco archeologico delle zolfare, può vantare un forte legame con una delle voci più conosciute al mondo del ventesimo secolo, Frank Sinatra. I nonni paterni, Francesco Sinatra e Rosa Saglimbeni, provenivano da Lercara Friddi, in Via Margherita di Savoia (oggi via Regina Margherita), poi emigrati in America.

Lercara è dunque molto legata al principe dei Crooner e per tale ragione è nato il My Way Festival, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Fondazione the Brass Group e con il patrocinio dell’Assessorato Turismo e Spettacolo Regione Siciliana. Ancora una volta il MWF si conferma oltre ad uno strumento di promozione del territorio, un contenitore di eventi musicali, culturali e gastronomici, una rassegna per ricordare le origini attraverso, la musica, le note, il canto e le tradizioni del nostro territorio e di cui il Jazz ne fa da padrone con le proprie eccellenze. Al via dunque la 13° edizione del My Way Festival dal 17 al 22 agosto, la cui direzione artistica è a firma del M° Vito Giordano ed il coordinamento di Salvino Castiglia. Sull’iniziativa interviene l’assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Manlio Messina “l’obiettivo dell’amministrazione regionale è quello di creare sempre più iniziative che possano essere da traino turistico grazie alle nostre origini. Tanti sono i nostri connazionali all’estero, anche di terza e quarta generazione, che hanno il desiderio di visitare la terra d’origine e conoscerne le tradizioni attraverso e grazie ad iniziative come il My Way Festival. Riuscire a portare nei nostri territori meno conosciuti attrazioni per i turisti, legate in questo caso alla musica di Sinatra e che possano abbracciare anche l’esperienza turistica associata alle eccellenze dell’enogastronomia, lontano dai luoghi di massa, in un piccolo centro dell’entroterra della Sicilia. Puntiamo dunque su quello che che definisco il turismo di ritorno alle proprie origini”.

Tra i vari appuntamenti inseriti nel Festival che vanta un programma ricco e variegato, il concerto di Lucy Woodward come anteprima del Sicilia Jazz Festival, con “An Evening With” accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal M° Domenico Riina e l’esibizione della nota artista Amalia Gré. Inoltre, il MWF vuole ricordare Dante, a 700 anni dalla morte, aspettando l’alba del 22 Agosto, fra i resti del sito sicano di Colle Madore, con lo spettacolo Dante in Jazz. Questa edizione verrà ulteriormente arricchita dalla presenza dei due scrittori giornalisti Irlandesi Anthony Summers e Robbyn Swan, i quali con loro ricerca nel 2006, hanno documentato e consolidato le origini Lercaresi dei nonni di Frank Sinatra, e porteranno documenti inerenti allo loro ricerca per donarli al My Way Museum. Una nota di riguardo va alla mostra fotografica “Il mio modo di ascoltare la musica” realizzata da Arturo di Vita, fotografo ufficiale della Fondazione the Brass Group, che orami da quasi un ventennio immortala in magistrali immagini i big del Jazz. Ed è lo stesso Arturo Di Vita che spiega lo spirito della mostra e della sua passione per la fotografia: “Una scommessa tecnica che è diventata puro amore… Quando ho iniziato a fotografare il jazz mi sono chiesto se era possibile far percepire il suono e le emozioni che esso genera in una fotografia, supporto di per sè assolutamente “silenzioso”. Poi questa sfida tecnica si è trasformata in una storia d’amore che aumenta di giorno in giorno, come diceva un verso di L’eterna canzone – Rosémonde Gérard ….E come ogni giorno t’amo di più oggi più di ieri e meno di domani.” Per questo dico lunga vita al jazz e alla sua arte”

Accanto ai momenti musicali anche delle creatività di diversa tipologia come lo Show Cooking “A tavola con Frank” a cura dello chef Rosario Matina e del giornalista enogastronomico Mario Liberto.

Rosanna Minafò – ufficio stampa Fondazione the Brass Group

Di seguito il programma completo

PROGRAMMA – MWF 2021

17 Agosto

Ore 18,00: Piazza Giulio Cesare

“Presentazione My Way Festival 2021”

Ore 19,00: Piazza Giulio Cesare

Show Cooking “A tavola con Frank” a cura dello Chef Rosario Matina

Ore 21.00: Arena Frank Sinatra

“Aspettando il My Way” – Concerto a cura dell’Orchestra Fiati Nuova Armonia

Ore 23,00: Villa Comunale

“Jam Session”

18 Agosto

Ore 10,00: Villa Rose

Inaugurazione Mostra Fotografica “Il mio modo di ascoltare la musica” di Arturo Di Vita

Ore 10,30: Villa Rose

“Fotografare il Jazz” – Master di Fotografia a cura di Arturo Di Vita

Ore 11,30: Piazza Giulio Cesare

Inaugurazione Stanza sensoriale “Ascoltare le immagini”

Ore 18,00: Centro Storico

“Storytelling Diffuso”

Ore 19,00: Piazza Giulio Cesare

Show Cooking “A tavola con Frank” a cura di Mario Liberto

Ore 21,30: Arena Frank Sinatra

“My Way Jazz Awards”

con la MW Small Band diretta dal M° Vito Giordano

Ore 23,00: Cortile Nicolosi

“Jam Session”

19 Agosto

Ore 18,00: Piazza Giulio Cesare

“Emozioni Sonore” (con i ragazzi speciali)

Ore 19,00: Piazza Giulio Cesare

Show Cooking “A tavola con Frank” a cura di Mario Liberto

Ore 21,30: Arena Frank Sinatra

“Amalia Grè” in Concerto

Ore 23,00: Piazza Duomo

“Jam Session”

22 Agosto

Ore 05,30: Sito Archeologico

Concerto all’alba “Dante in Jazz” con Gigi Borruso – Diego Spitaleri – Fabio Lannino

Ore 11,00: Parco Minerario

“Il linguaggio del Jazz” – Lezione Concerto a cura dei Maestri del Brass Group

Ore 19,00: Piazza Giulio Cesare

Convegno “Donarsi, una scelta di vita” a cura delle Associazioni A.I.D.O. & AS.TRA.FE

Ore 21,30: Arena Frank Sinatra

LUCY WOODWARD “An Evening With”

con l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal M° Domenico Riina

Com. Stam.