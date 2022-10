IL NAPOLI DOMINA LA SERIE A

È con la super vittoria da parte della Lazio che ha avuto termine la 9^ giornata del campionato. La classifica inizia ad avere sempre più forma, con un podio atipico.

Di fatto, vedere a distanza di 6 giornate dal mondiale, le prime 3 posizioni occupate da rispettivamente Napoli, Atalanta e Lazio, va contro le previsioni iniziali.

Oltre al podio però, dove troviamo squadre già ritrovatisi nelle passate annate in posizioni così ambite, a sorprendere l’ambiente calcistico sono altri dati.

Tra questi, inevitabile fare riferimento alla partenza sotto tono di Juventus e Inter, e inoltre l’impressionante approccio dell’Udinese.

I friulani, a pari punti con la Lazio terza in classifica e Milan, confermano ancora il proprio periodo di forma, ottenendo l’ottavo punteggio utile consecutivo.

Domenica pomeriggio si è di fatto giocato uno scontro diretto, terminato per 2-2 contro l’Atalanta, vittima di una rimonta da parte dei bianconeri al secondo tempo. Tra i protagonisti presenti ancora 2 perni come Pereyra e Deulofeu, con lo spagnolo che trova la sua prima marcatura.

È proprio grazie alla qualità dei singoli che l’Udinese ha potuto agganciare il Milan, vincente nell’unico big match della giornata. L’avversario è stato infatti la Juventus, che cade per 2-0 a San Siro dopo le 2 vittorie contro Bologna e Maccabi.

Appare invece in fiducia l’Inter di Inzaghi, che dopo l’epica vittoria contro i blaugrana in Europa, vince contro l’ostico Sassuolo. Doppietta in Emilia di Edin Dzeko, che con la sua prestazione regala il 2-1 a Inzaghi.

Ineguagliabili fino a questo momento per quanto riguarda il gioco e le marcature la Lazio e il Napoli.

I partenopei questo fine settimana, dopo aver sottomesso tutti gli avversari incontrati in Europa e in Italia, ha ancora vinto. A subire questa volta più gol è stata la Cremonese, battuta nel proprio stadio per 1-4. A partecipare ancora una volta alle azioni vincenti è stato uno dei giocatori più in forma d’Europa, Kvaratskhelia.

Non ha da invidiare nulla però un altro giocatore superlativo del campionato, Milinkovic Savic. Il serbo, nel 4-0 in quel di Firenze, ha raggiunto I 7 assist in campionato, ai quali si aggiungono persino 2 gol.

Trova invece il pareggio all’Olimpico di Torino l’altra squadra toscana, l’Empoli, che ferma per 1-1 i granata.

Risultato medesimo anche per Bologna e Sampdoria, con quest’ultima che trova 1 punto all’esordio del nuovo mister Stankovic.

Salgono però sempre di più dalle zone buie della classifica Monza e Salernitana, entrambe a 10 punti. La squadra campana, è riuscita a riscattarsi dopo la batosta di Sassuolo, superando il Verona per 2-1. Quarto risultato utile consecutivo invece per il Monza, con Palladino che vince ancora una volta, grazie al 2-0 contro Lo Spezia.

Infine una buona e una cattiva notizia per la Roma che, nella vittoria per 2-1 contro il Lecce, perde Dybala, infortunatosi calciando il rigore del secondo gol per i giallorossi.

di Roberto Di Cesare