IL NAPOLI GIOCA A TENNIS CON L’AJAX

È un Napoli stellare quello che sta dominando in tutte le competizioni in cui è impegnato, passando dalla Serie A alla Champions League

In aggiunta ai 20 punti collezionati in campionato, frutto del primo posto, il Napoli sta meravigliando anche in Europa. Di fatto, tutti i media e tifosi della scena internazionale, vedono I pertenopei come una delle grandi sorprese di questa stagione europea.

Effettivamente, la coppa dalle grandi orecchie, ha sempre regalato intense emozioni, soprattutto per le tante favole calcistiche.

Sono dunque i 3 trionfi su 3 che conducono a questa ambizione e sogno da parte dell’ambiente azzurro. Ma è importante dire che queste vittorie, a cui si aggiunge l’ultima contro l’Ajax, non sono casuali ma veri e propri domini verso I propri avversari. È così che il Napoli, con il 6-1 contro gli olandesi, arriva a 13 gol fatti e 2 subiti. Confronti schiaccianti nei quali i protagonisti sono tutti, tra cui Mister Spalletti in primis, autore di un gioco e intesa che non si vedevano da anni nel capoluogo campano.

Nota positiva anche per l’Inter, che proprio nel bel mezzo di un periodo grigio, ottiene 3 punti fondamentali per la qualificazione. La vittoria però, è diversa dalle altre, di fatto è avvenuta contro il Barcellona, già avversaria dell’Inter negli anni passati, che ora si ritrova al terzo posto nel girone. In questo caso, a una prestazione sontuosa dei 16 giocatori mandati in campo da Inzaghi, si è aggiunta un colpo da biliardo da parte di Çalhano?lu. Il turco ha così regalato il secondo posto nel girone ai nero azzurri, che sognano la qualificazione a 3 partite dagli ottavi.

Situazione d’altra parte sempre più difficile per la Juventus, che, nonostante la prima vittoria, rischia di mancare la qualificazione. Allegri, ha risposto alle difficoltà bianconere nelle ultime settimane, vincendo sia in Italia che in Europa. In quel di Torino, la Vecchia Signora ha ottenuto i primi punti di questa esperienza europea, più precisamente contro il Maccabi Haifa. La squadra israeliana, nel corso dei 90 minuti, è stata vittima delle giocate fenomenali di Di Maria, in assist in tutti e 3 i gol. Sempre mercoledì sera però, Psg e Benfica, gli altri 2 componenti del girone, hanno pareggiato, interferendo vertiginosamente nella qualificazione bianconera.

Unico neo per le italiane è però il Milan, ospite allo Stamford Bridge del Chelsea, squadra più ostica del girone. I rossoneri sono stati di fatto sopraffatti dalla qualità della rosa londinese, trascinate dal nuovo coach Graham Potter. Stavolta, neanche la qualità dello stesso Leao, tanto corteggiato dal Chelsea, e di Giroud, grande ex della partita, è bastata per scassinare la retroguardia avversaria. In questo momento, la squadra di Pioli, è posizionata seconda, a pari punti del Chelsea e dietro il Salisburgo, squadra che il diavolo spera di oltrepassare, per raggiungere così, la tanto desiderata qualificazione.

di Roberto Di Cesare