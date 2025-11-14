Il nuovo Piano regolatore del porto di Catania al centro dell’incontro tra UGL e il presidente Di Sarcina

Il nuovo Piano regolatore del porto di Catania è stato al centro dell’incontro tenuto questa mattina tra la delegazione UGL e il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina.

Alla riunione hanno partecipato il segretario territoriale Giovanni Musumeci, il segretario regionale Carmelo Giuffrida, il segretario UGL Metalmeccanici e vice nazionale Angelo Mazzeo e il dirigente UGL Catania Uccio Lauricella.

Nel corso dell’incontro, il presidente Di Sarcina ha illustrato l’aggiornamento del Piano regolatore, predisposto dopo i rilievi degli enti di controllo e presentato come strumento di sviluppo per rendere lo scalo più competitivo, più integrato con la città e in grado di rafforzare attività commerciali, diporto e crocieristica.

La delegazione UGL ha consegnato un documento che sintetizza tre priorità: la tutela delle professionalità presenti nel porto e dei livelli occupazionali; l’avvio di un Patto per il Lavoro per accompagnare in modo strutturato la crescita delle attività portuali; la definizione di un Protocollo per la Legalità che garantisca trasparenza negli appalti, controlli preventivi, procedure verificabili e piena collaborazione con gli organi ispettivi, ponendo sicurezza e tutela ambientale come condizioni indispensabili dello sviluppo dello scalo.

