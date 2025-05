Il Piccolo Coro Città di Taormina canta per Telethon e incanta Piazza Università

Con un repertorio vasto e variegato, è stato ancora una volta- per il sesto anno consecutivo- il Piccolo Coro Città di Taormina, coro ufficiale del coordinamento Telethon di Catania, ad inaugurare la “Walk of Life- CamminiAmo per la Vita”, ovvero l’evento simbolo della Fondazione Telethon giunto ormai alla sua 16esima edizione.

E’ così che lo scorso 1° maggio, di rosa vestiti e con la spilla Telethon ben in vista, sessanta piccoli talenti dai 4 ai 14 anni si sono esibiti sul palco della solidarietà di Piazza Università, a Catania, per dare il loro contributo a sostegno della ricerca scientifica per le malattie genetiche rare.

“È questo un appuntamento annuale ormai fisso- racconta Ivan Lo Giudice, Direttore del Piccolo Coro Città di Taormina- che i nostri bambini aspettano con trepidazione contribuendo a scegliere con grande attenzione e cura le canzoni da portare sul palco”.

Quattordici, in particolare, i brani del concerto presentato dal Piccolo Coro Città di Taormina in occasione dell’iniziativa Telethon. Dopo il tradizionale inno di Mameli che ha accompagnato il taglio del nastro inaugurale, i piccoli hanno cantato pezzi dedicati alla fratellanza come “Heal the world”di Michael Jackson e alla speranza come “Nel Blu dipinto di blu” di Modugno, senza dimenticare alcune canzoni dedicate all’infanzia quali “Il coccodrillo come fa” e la “Coccodance”.

Toccante il momento del canto a cappella, che ha visto il coinvolgimento del pubblico, che batteva il tempo con le mani per accompagnare l’esibizione dei piccoli.

“La musica, ancora una volta- commenta Lo Giudice- diventa efficace strumento di sensibilizzazione, soprattutto quando i protagonisti sono la parte più sana della società: i bambini. La volontà era quella di trasmettere, insieme, attraverso l’unione delle voci in un’unica armonia, valori importanti quali la capacità di prendersi cura gli uni degli altri, di dare il proprio sostegno e aiuto. È un messaggio che, preparandoci accuratamente ogni anno a questo appuntamento, apprendiamo prima di tutto noi stessi, e che pensiamo di essere riusciti a fare arrivare anche al pubblico”.

Nel corso del concerto, presentato dalla giornalista Elisa Petrillo, il Piccolo Coro Città di Taormina ha inoltre voluto ricordare il piccolo Adriano, vice presidente dei bambini del coro, scomparso prematuramente all’età di tredici anni. Ospite della manifestazione la piccola e dolcissima cantante Delia Traclò.

Intanto, il Piccolo Coro Città di Taormina si prepara a numerosi appuntamenti estivi e- anticipa il Maestro Ivan Lo Giudice- “ad una sorpresa che riguarda una produzione tutta nostra”.

